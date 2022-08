Que lire pendant ses vacances ?

Sophie de Menthon est présidente du Mouvement ETHIC (Entreprises de taille Humaine Indépendantes et de Croissance) et chef d’entreprise (SDME)



Très difficile de lâcher son portable au début des vacances ! Et ne dites pas le contraire … la seule solution à l’écran dominateur est la page à tourner, au sens propre du terme ! Et même au sens figuré. Voici très éclectique ma liste de mes livres de l’été …







« L’obscurantisme vert, la véritable histoire de la condition humaine »

d’ Yves Roucaute

Quel soulagement! Enfin, scientifiquement, philosophiquement, historiquement, Yves Roucaute conforte notre bon sens et dénonce l’effort de culpabilisation général. Oui, il faut agir proprement pour notre planète bien aimée et en particulier pour les mers que nous polluons comme des sagouins ! Mais arrêtons de nous croire apprentis sorciers, c’est notre planète qui aura le dernier mot. C’est elle qui nous a exterminés de nombreuses fois pendant les derniers millénaires. Sortons des menaces de punition des ayatollahs écologistes qui veulent que nous soyons forcément la cause de tous nos tourments. Continuez à trier vos poubelles mais ne vous imaginez pas que cela va réduire le CO2. Un coup de gueule qui fait du bien.

« Ils voyagèrent vers des pays perdus » de Jean-Marie Rouart

Un roman historique drôle, actuel, bien écrit sous la plume d’un de nos académiciens préférés. Quel bonheur de sourire à chaque page accroché par la suite mystérieuse qui nous attend, de quoi de terribles coups de soleil : à lire à l’ombre. Le talent de mélanger la culture historique et le romanesque en s’appuyant sur une réalité, on s’amusera d’imaginer de Gaulle amoureux… Un livre rare qui couple un roman d’aventure à l’improbable réalité. La vie en +++









« Le grand monde de Proust - dictionnaire des personnages de la recherche du temps perdu » de Mathilde Brézet

Quitte à se passionner pour les feuilletons et les séries télé autant le faire avec Proust et son génie du portrait. Du Marcel Proust revu façon Downtown Abbey en se passionnant pour les personnages, en les retrouvant, ou mieux encore en les découvrant quand on avoue ne pas avoir lu Proust dans son intégralité. Une analyse psychologique de l’époque, mais aussi et surtout finalement de la nôtre sous un autre angle ; une nostalgie qui est toujours ce qu’elle était.

« Hollywood ville mirage » de Joseph Kessel

En 1936, Joseph Kessel séjourne à Los Angeles et découvre le monde ubuesque d’Hollywood et de l'industrie du cinéma des années 30. Il en a tiré ce court récit, aussi féroce qu'ironique.... Et toujours aussi moderne presque cent ans après ! Une immersion recommandée avant de retourner au cinéma pour soutenir LA seule industrie qui nous fasse rêver.







« La France sens dessus dessous » de Sophie de Menthon

Évidemment j’ai hésité ! faut-il préconiser la lecture du livre que l’on a écrit ?

Ma modestie naturelle devrait m’en empêcher mais à force de voir tous les jours nos élus, ou pas, s’enfoncer dans les mêmes erreurs, dans les mêmes dédales de décision non prises, dans les mêmes labyrinthes admiratifs (renforcés !) j’ai envie de crier « mais je l’ai dit, je l’ai écrit ! » j’adorerais que ce livre ne soit plus du tout d’actualité ! Mais « la France sens dessus dessous » est toujours à l’envers et ce récit devient un documentaire sur ce qui paralyse le pays et les entreprises, au quotidien. Une vision des choses au ras des pâquerettes des tracasseries administratives ; à offrir (je le donne !) à tout élu de bonne volonté, qui aimerait faire progresser la situation…

Devrait être déductible d’impôts pour la fonction publique.









« Romanesque - La folle aventure de la langue française » de Lorant Deutsch - 2018

Quel bonheur que ce récit plein d’humour, d’une modernité incroyable qui nous fait comprendre notre histoire à travers nos balbutiements. Tout y passe : le latin de cuisine, les gaulois qui n’écrivaient pas alors que les latins s’exprimaient couramment par écrit, d’ailleurs on ne leur doit absolument pas notre langue française ! les francs, les puissants qui voulaient imposer leur langue, Charlemagne qui tapait du point, etc. On est étonné de prendre tant de plaisir à ce pavé avec la sensation délicieuse de se cultiver en se distrayant. Épique ! et la communication ne date pas d’hier …