Pertes d’audition : des chercheurs progressent sur la voie de la régénération des cellules qui nous permettent d’entendre

Est-il vraiment possible de faire « repousser » les cellules qui nous aident à entendre ?

Le Dr. Saaid Safieddine est Directeur de Recherche au sein du pôle Technologies et Thérapie Génique pour la Surdité auprès de l’Institut de l’Audition et travaille également au sein de l’Institut Pasteur.

Atlantico : Selon une étude publiée dans Frontiers in Cellular Neuroscience, des chercheurs progressent sur la voie de la régénération des cellules qui nous permettent d’entendre. Quelles sont les principales causes de la perte d’audition ?

Saaid Safieddine : Les causes les plus fréquentes de la perte d’audition peuvent être génétiques, liées à l’âge et/ou environnementales (exposition à des bruits de forte intensité).

Dans le cas d’une perte liée à l’environnement, la perte d’audition intervient suite à des expositions fréquentes à des sons forts et traumatisants souvent compressés (comme c’est le cas pour les discothèques, la radio, la télévision, le téléphone, lecteur MP3 et les jeux).

Les cellules sensorielles, au nombre de 15 000 à 20 000, sont très sensibles. On commence à les perdre à l’adolescence, à une vitesse qui dépend de l’hygiène de vie des individus. Quand on sort de discothèque ou d’un concert de musiquenotre oreille bourdonne pendant plusieurs heures, avant que cette sensation désagréable ne disparaisse. On pense alors qu’on a récupéré toute notre capacité d’audition mais c’est faux. Un type de surdité cachée s’installe et progresse à chaque traumatisme pour devenir une surdité sévère à profonde.

À en croire cette étude, est-il vraiment possible de faire « repousser » ces cellules qui nous aident à entendre ? Comment ?

Les thérapies cellulaires consistent à manipuler des gènes pour régénérer des cellules sensorielles auditives dans l’oreille interne à partir de cellules de support (non sensorielles). A ce stade, les études basées sur ces thérapies sont encore très loin d’une application clinique en raison de la complexité de l’organe auditif. Comparons l’oreille à une maison composée de trois étages interconnectés et interdépendants. Les cellules sensorielles constitue le deuxième étage, et donc le plafond du premier étage et le plancher du troisième. La dégénérescence des cellules sensorielles crée un vide et toute la structure « échafaudage » collapse laissant très peu d’espace pour faire régénérer et/ou faire pousser des cellules. Même en régénérant ces cellules à partir d’autres, il faudrait que leur activité électrique soit correcte et que les cellules soient interconnectées au sein de la structure réparée au nerf auditif. Ce n’est fondamentalement pas impossible mais cela reste extrêmement complexe aujourd’hui.

À Lire Aussi

Surdité : le Coronavirus générerait des problèmes d’audition chez un malade sur 8

Dans un futur proche, cette découverte pourrait-elle donc aider les personnes exposées de façon répétée à des bruits forts ? Même des personnes atteintes de surdité ?

Des essais similaires ont déjà été réalisés chez le cobaye et les débuts sont prometteurs. Je pense que la recherche pourrait faire des progrès dans les années à venir mais de nombreuses questions restent encore sans réponse.

Il faut distinguer les personnes qui ont perdu l’audition de celles qui sont sourdes de naissance, c’est à dire de manière héréditaire. Pour ces dernières, puisque nous connaissons le gène responsable de la surdité, il est possible de le remplacer par une copie saine. C’est ce qu’on appelle la thérapie génique par remplacement : il « suffit » de remplacer le gène concerné par un nouveau, fabriqué en laboratoire, avant de l’administrer au patient. Dans ce cas, il a de grande de chances de restaurer l’audition.

À Lire Aussi

Audition : petits conseils sur l'aide que peut vous apporter votre smartphone en cas de pertes auditives