"Perspective(s)" de Laurent Binet

C’est ce panorama, complexe et mouvant, que Laurent Binet décrit à ses lecteurs, auxquels il suppose tout de même un minimum de culture historique sans laquelle ils perdraient une partie de l’intérêt du livre. En faisant allusion à Ferrare, Naples, Rome, Milan, Venise, il décrit bien cette Italie de la Renaissance, mosaïque d'États entre lesquels se trament alliances et trahisons, sous la surveillance attentionnée du pape. A le lire, on comprend la référence à Machiavel et le jeu diplomatique des principules qui cherchent à sauvegarder ou agrandir leur pré carré.

Pour autant, le vrai sujet du livre est évidemment la peinture et plus précisément la peinture maniériste, celle que pratiquait Jacopo de Pontormo et son élève le plus fameux, le Bronzino. C’est un véritable cours d’histoire de l’art auquel nous convie Laurent Binet, en mettant ces propos dans la bouche des plus grands acteurs de la peinture du XVI ème siècle. La leçon de Michel-Ange sur la perspective est le point d’orgue de cette déclaration d’amour à la peinture italienne. Notre auteur va même plus loin en marquant l’opposition des goûts et des écoles et les effets du temps qui passe sur l’évolution de l’art pictural. C’est bien fait, bien amené, bien écrit. Monsieur Binet confirme les qualités de style et d’écriture qu’il a démontrées dans ses opus précédents.

Il campe des personnages secondaires qui sont autant d’occasions d’élargir le propos et d’afficher quelques références à des sujets d’actualité: les tentatives de syndicalisation des broyeurs de couleurs ne rappellent-elles pas les luttes sociales quel tout homme de gauche se doit d’évoquer; quant aux deux religieuses adeptes de Savonarole, ne représentent-elles pas une fine allusion aux luttes féministes: soeur Plautilla Nelli, peintre talentueuse est condamnée à abandonner son art ?