©"Pauvres créatures" de Yórgos Lãnthimos

Dans l’Ecosse corsetée du XIXe siècle, Godwin Baxter, surnommé « God » (Willem Dafoe), un chirurgien aussi défiguré que mentalement déglingué - il a été lui même trafiqué dans sa jeunesse par son père, chirurgien lui aussi - décide greffer à une femme suicidaire ( Emma Stone), le cerveau du foetus qu’elle portait. De cette greffe improbable naît Bella, une créature hybride : un corps de femme abritant l’intellect d’un bébé.

Sans souvenirs, au début balbutiante, maladroite dans ses gestes et dans sa démarche, cette créature va petit à petit se transformer en une femme curieuse, intelligente, complètement désinhibée et d’une sexualité débridée. Malgré l’affection qu’elle porte à son « créateur », Bella, happée, s'enfuit de chez lui avec Ducan Wedderburn, un avocat brillant et débauché (Mark Ruffalo).

C’est le début d’une odyssée qui la mènera à travers le monde et l’initiera, entre autres à toutes sortes de plaisirs charnels, des plus spontanés et violents, aux plus monnayés et sophistiqués. Totalement imperméable aux convenances et aux règles de son époque, Bella qui restera innocente jusqu’au bout, ne cédera jamais rien de sa liberté, devenant ainsi, sans le savoir et avant l’heure, une ardente et incontrôlable « défenseure » du féminisme dans une société aussi hypocrite que patriarcale.