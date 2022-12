Pas de prime de Noël pour les musulmans ?

En 2022, la prime a été versée les 15 et 16 décembre.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Le gouvernement serait-il atteint d’islamophobie aiguë ? Aurait-il réfléchi avant de priver nos compatriotes musulmans de cette prime à laquelle tout un chacun a droit ? Non, non et non, ce n’est pas ce que vous croyez !

C’est un théologien musulman qui l’explique. Pour lui, cette prime, dit-il, n’est pas « halal » car elle est liée à une fête chrétienne. Elle est « haram ». Et les musulmans doivent, s’ils respectent leur foi, la refuser.

L’accepter serait, selon ce théologien, un grand péché. Mais comme il n’est pas sectaire, il déclare qu’il est licite, donc « halal », d’accepter un cadeau des chrétiens. Si vous avez du cœur, vous savez ce qu’il vous reste à faire...