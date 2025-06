Virage à 180 degrés

(Panne de) Soutien à Israël : comment Merz a renoncé à ses principes par esprit d’opportunisme politique

Alors même qu’elle célébrait six décennies de relations diplomatiques avec Israël, l’Allemagne a brusquement durci son ton à l’égard de l’État hébreu, abandonnant, selon de nombreux observateurs, le principe sacré de sa politique étrangère : la sécurité d’Israël comme « raison d’État ». Le chancelier Friedrich Merz, autrefois fervent soutien d’Israël, critique désormais publiquement ses actions à Gaza, dans une rhétorique jugée inédite et dangereuse. Ce basculement survient alors que l’antisémitisme connaît une explosion sans précédent sur le sol allemand, et que les élites politiques semblent plus soucieuses de séduire un électorat jeune et radicalisé que d’assumer leur héritage historique. Le soutien de l’Allemagne à Israël ne devrait-il pas être un principe inébranlable, forgé dans la mémoire de la Shoah ? En reniant ce socle, Berlin met en péril non seulement ses relations avec Israël, mais aussi les fondements moraux de sa démocratie.