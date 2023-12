"Ouragans tropicaux" : Intrigues policières dans le Cuba d’hier et le Cuba d’aujourd’hui

" Obama à Cuba. La Havane est en ébullition. Des armées de journalistes, d’hommes d’affaires, de touristes, de curieux. Enthousiastes, optimistes, nihilistes. Meurtris et pleins d’espoir. Et beaucoup de flics. De toutes les polices. Les gens collés à la télé. On sait qu’Obama s’entretient avec des dissidents, avec des entrepreneurs, on le voit en réunion avec les dirigeants cubains. Tu as vu, Obama, tous les cheveux blancs qu’il a.

Obama il rit toujours, tu as vu, sacrée belle plante, la Michelle. Une visite historique, très bien. Avec les classiques tambours et trompettes. Et qu’est-ce que l’Histoire retiendra? Quelque chose va changer? " Page 316