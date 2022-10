"On va te faire la même chose qu’à Samuel Paty" !

Une hausse des atteintes à la laïcité a été recensée au sein de l'Education nationale.

Les faits se sont déroulés dans un établissement scolaire du Haut-Rhin. Une élève voulait porter son voile en classe. L’enseignant lui a fait remarquer que c’était interdit.



Il a aggravé son cas en parlant de liberté d'expression et en évoquant les caricatures de Mahomet. Ce qui a eu le don de mettre la lycéenne en colère.



Elle est allée chercher son père et son oncle. Le père a pris à partie le professeur et lui a rappelé avec insistance le sort de Samuel Paty. Ils sont nombreux comme lui à avoir envie de tuer même s’ils ne passent que très rarement à l’acte.



Ce n’est pas un incident isolé. Rien qu’en septembre, on a dénombré dans les écoles plus de 300 "atteintes à la laïcité", selon la formule creuse et lénifiante de l'Education nationale.



A rapprocher du blocus d’une école de Nanterre où des élèves ont manifesté pour avoir le droit de porter des qamis et de abayas. Pourquoi tant d’incidents dans les écoles ? Parce qu’elles sont le maillon faible de la République avec un ministre faible qui nous dit que ce phénomène est "marginal". 300 "atteintes à la laïcité" en un mois, c’est "marginal" ? La situation est tellement inquiétante que l'on vient à se poser la question, pourtant absurde, de la multiplication des écoles coraniques, comme si notre lâcheté nous amenait à regrouper les élèves islamisés entre eux pour permettre aux autres d'étudier.

