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ATLANTI'CULTURE

27 octobre 2026

On l’a fait, de Caroline Denis : LIP 1973 au féminin, lutte et émancipation théâtrale

La magie du théâtre …

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MOTS-CLES

Caroline Denis , Antoine Navarro , Angèle Damême , Marie Tellier , Clotilde Vidal , Théâtre Darius Milhaud

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Charles-Édouard Aubry pour Culture-Tops

Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).

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