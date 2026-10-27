ATLANTI'CULTURE
27 octobre 2026
On l’a fait, de Caroline Denis : LIP 1973 au féminin, lutte et émancipation théâtrale
La magie du théâtre …
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A PROPOS DES AUTEURS
Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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Charles-Édouard Aubry est chroniqueur pour Culture-Tops.
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