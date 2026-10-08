ATLANTI-CULTURE

"Oh les beaux jours" : Catherine Frot, fragile et majestueuse

De : Samuel Beckett Durée : 1h 20 mn Mise en scène : Marc Paquien Avec : Catherine Frot et Pierre Banderet Théâtre des Bouffes Parisiens 4, rue Monsigny 75002 Paris 01 42 96 92 42