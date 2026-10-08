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ATLANTI-CULTURE

8 octobre 2026

"Oh les beaux jours" : Catherine Frot, fragile et majestueuse

De : Samuel Beckett Durée : 1h 20 mn Mise en scène : Marc Paquien Avec : Catherine Frot et Pierre Banderet Théâtre des Bouffes Parisiens 4, rue Monsigny 75002 Paris 01 42 96 92 42

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MOTS-CLES

Samuel Beckett , Catherine Frot , Théâtre des Bouffes Parisien

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Pascal Verdeau pour Culture-Tops

Pascal Verdeau est chroniqueur pour Culture-Tops.

Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).