ATLANTI-CULTURE
8 octobre 2026
"Oh les beaux jours" : Catherine Frot, fragile et majestueuse
De : Samuel Beckett Durée : 1h 20 mn Mise en scène : Marc Paquien Avec : Catherine Frot et Pierre Banderet Théâtre des Bouffes Parisiens 4, rue Monsigny 75002 Paris 01 42 96 92 42
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THEMATIQUESCulture
A PROPOS DES AUTEURS
Pascal Verdeau est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).
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A PROPOS DES AUTEURS
Pascal Verdeau est chroniqueur pour Culture-Tops.
Culture-Tops est un site de chroniques couvrant l'ensemble de l'activité culturelle (théâtre, One Man Shows, opéras, ballets, spectacles divers, cinéma, expos, livres, etc.).