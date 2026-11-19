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Objectif Lune : la Nasa recherche astronautes désespérément d’ici 2033

La NASA ouvre les candidatures pour recruter les profils scientifiques qui testeront les futurs vaisseaux et résideront sur une base lunaire à l'horizon 2033. Entre la compétition géopolitique acharnée avec la Chine, la quête des ressources extraterrestres et les défis technologiques de survie, le chercheur Frédéric Moynier détaille les véritables enjeux de ce grand retour de l'humain sur la Lune.