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19 novembre 2026
Objectif Lune : la Nasa recherche astronautes désespérément d’ici 2033
La NASA ouvre les candidatures pour recruter les profils scientifiques qui testeront les futurs vaisseaux et résideront sur une base lunaire à l'horizon 2033. Entre la compétition géopolitique acharnée avec la Chine, la quête des ressources extraterrestres et les défis technologiques de survie, le chercheur Frédéric Moynier détaille les véritables enjeux de ce grand retour de l'humain sur la Lune.
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Ce qu'il faut en retenir :
La NASA privilégie désormais le recrutement d'experts scientifiques (géologues, physiciens, médecins) plutôt que de simples pilotes, nécessitant des cycles de huit ans de formation technique.
Le calendrier resserré vers 2033 est dicté par la compétition avec la Chine, qui prévoit l'assemblage de sa propre base lunaire d'ici 2030-2031.
L'objectif prioritaire est de localiser et d'extraire l'eau glacée au pôle Sud pour garantir l'autonomie et la survie prolongée des équipages sur place.
La présence humaine reste scientifiquement supérieure à l'usage des robots grâce à sa réactivité et sa vitesse d'exécution, compensant les délais de communication spatiaux.
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Titulaire d’une Habilitation à Diriger des Recherches (2011) et d’un Doctorat (2006) de l’École normale supérieure (ENS) de Lyon, Frédéric Moynier a suivi une formation d’excellence en sciences de la Terre, débutée au sein du Magistère de l’ENS Lyon en 2002, en tant qu’élève normalien.
Titulaire d’une Habilitation à Diriger des Recherches (2011) et d’un Doctorat (2006) de l’École normale supérieure (ENS) de Lyon, Frédéric Moynier a suivi une formation d’excellence en sciences de la Terre, débutée au sein du Magistère de l’ENS Lyon en 2002, en tant qu’élève normalien.