"Nouvelles d'Afrique du Sud" : un voyage kaléidoscopique dans l’Afrique du Sud d’aujourd’hui

Nouvelles d’Afrique du Sud rassemble six petites histoires sur la vie en Afrique du Sud aujourd’hui. Six histoires qui en racontent le présent, sous la plume de six auteurs emblématiques de l’après Apartheid, et plus encore, des années qui ont suivi l’accession au pouvoir du Président Nelson Mandela. Colleen Higgs, Mandla Langa, Nick Mulgrew, Jolyn Philips, Melissa de Villiers, Njabulo S. Ndebele, racontent avec humour ou sérieux, le quotidien d’habitants de « la nation Arc en ciel », blancs et noirs, plus ou moins, selon les récits, à cheval entre la modernité à l’occidentale et les traditions zoulou ou afrikaans.