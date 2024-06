"Nous y étions" de Annick Cojean : un récit authentique, sans fioriture

L’auteure évoque sa mère, une conteuse hors pair qu’elle écoutait enfant. Parmi tous ses récits, réels ou fictifs, figuraient en bonne place ceux de ce jour unique qui vit émerger du brouillard la plus grande armée de tous les temps, en route pour les plages de Normandie dont les noms resteront à jamais gravés dans l’histoire, des noms de code ajoutant la poésie à l’exploit, Utah, Omaha, Sword ou Juno Beach. Plus tard, elle découvrira les tombes de ces si jeunes soldats, morts à vingt ans et à quelques milliers de kilomètres de chez eux, pour défendre la liberté du monde une fois de plus menacée.

C’est ainsi que devenue adulte, grand reporter officiant pour Le Monde, elle partira à la recherche de ces héros ordinaires pour recueillir leurs propres mots, attachés à cette journée du 6 juin 1944, des Américains, des Anglais, des Canadiens et des Français aussi car il y en eut quelques-uns, et encore des Allemands, saisis dans un état de quiétude trompeuse. Une petite vingtaine de témoignages résulte de cette quête de mémoire vivante pour reconstituer cette journée meurtrière, de la première à la dernière heure, soldée par des pertes inouïes et une situation militaire incertaine.

L’aventure commence à 0 heure 10 avec Wally Parr, un jeune Anglais de 22 ans qui braille It’s a long way dans le planeur de tête qui va plonger sur Pegasus Bridge dans le silence de la nuit, avec l’Américain Bill Tucker, un parachutiste de 20 ans qui va sauter sur Sainte-Mère-Eglise à 1 heure 15, avec le Français André Héricy qui quitte sa femme et son fils à 2 heures en entendant les vers de Verlaine, signal de l’assaut, pour rejoindre ses camarades du maquis Saint Clair et faire sauter avec eux la voie de chemin de fer Caen-Laval du coté de Grimbosq ; encore celui de Franz Gockel, un jeune Allemand originaire de Westphalie qui planque dans son bunker sur la dune d’Omaha pour voir émerger de la brume vers 5 heures 30 l’armada alliée et subir un feu d’artillerie navale d’une ampleur inimaginable.

Elle se poursuit de manière plus insolite avec le récit de René de Naurois, l’aumônier du commando Kieffer qui distribue la communion sur la plage à tous ces jeunes soldats cueillis à froid qui vont mourir en héros, celui de John Snagge, la voix de la BBC, qui lira à 9 heures 32 le message du Général Dwight Eisenhower annonçant au monde entier l’engagement décisif de l’opération Overlord, et sans doute le plus insolite de tous, celui de Bill Millin, le « piper » de Lord Lovat qui va traverser le pont de Ranville sous les balles en jouant Blue Bonnets devant des Allemands et des Britanniques stupéfaits. Sans négliger tous les autres, frappant de vérité, de simplicité et d’humilité.