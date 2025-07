ADN

Nous sommes notre ADN : ainsi les gènes contribuent à ce que nous sommes psychologiquement

S’appuyant sur plus d’un siècle de recherches en psychologie différentielle et génétique comportementale, l’article montre que si nos circonstances de vie évoluent, notre ADN — unique à chacun — pose les fondations de notre « édifice » psychologique. Seules 1 % des trois milliards de paires de bases génomiques varient d’un individu à l’autre, mais ces différences expliquent 50 % de notre profil psychologique. Les auteurs mettent aussi en garde contre l’emballement commercial autour du séquençage et de l’édition du génome, dont les enjeux éthiques concernent aujourd’hui toute la société.