Non, Valérie Pécresse n’est pas la seule responsable de la descente aux enfers des Républicains !

Valérie Pecresse prononce un discours alors qu'elle rencontre des habitants lors d'une visite dans la ville de Percy-en-Normandie, le 25 février 2022.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

La cause est entendue : la candidate LR est nulle, incompétente, inexistante. Ceux qui le disent le plus fort, ce sont ses amis du parti qui l’ont envoyée au casse-pipe. « Avec elle, on est fichu », dit-on chez Les Républicains.

Mais ce que Les Républicains devraient voir avant tout c’est que ce sont eux qui sont fichus puisqu’ils se livrent à un suicide collectif. Une image suffira pour tout comprendre. Pendant le meeting raté de Valérie Pécresse, Brice Hortefeux ricanait en regardant ses SMS. Et vous savez qui les lui envoyait ?

Son vieux copain, Gérald Darmanin, qui est pourtant du camp adverse. La théorie de l’évolution de Darwin commence par un homme marchant courbé pour finir par l’homo sapiens en passant par l’homme debout. Chez Les Républicains, ça finira par un homme à terre. Ou plus près de nous les LR finiront électoralement de la même façon que LO de Nathalie Arthaud.

Le passé de la droite française est une longue histoire de replâtrages, de reniements, de refondations et d’assassinats. Dans « Le crime de l’Orient Express » d’Agatha Christie, ils étaient douze à larder de coups de couteaux le corps de l’homme qu’ils voulaient tuer. Concernant Les Républicains, il faudrait multiplier ce chiffre par deux ou trois.

Qu’y a-t-il de commun en effet entre Nicolas Sarkozy et François Fillon rempli de haine à l’égard de celui dont il fut le Premier ministre ? Qu’est-ce qui rapproche Bertrand de la droite molle et macron compatible de Laurent Wauquiez ? Comment imaginer qu’Eric Woerth, qui est passé à l’ennemi, ait les mêmes idées, le même programme que David Lisnard ?

Valérie Pécresse disparaîtra : elle a tout fait pour. Les Républicains disparaîtront également : ils ont avec persévérance creusé leur propre tombe. Resteront Marine Le Pen et Eric Zemmour. Et comme il n’y aura plus de droite, on ne pourra plus les qualifier d’extrême droite.