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Heiner Linke (à gauche), président du comité Nobel de chimie, explique le domaine de recherche des lauréats du prix Nobel — le Français Henri Kagan et le Japonais Kenso Soai (dont les visages apparaissent sur l'écran en arrière-plan) — lors d'une conférence de presse annonçant les lauréats du prix Nobel de chimie 2026, à l'Académie royale des sciences de Suède, à Stockholm, le 7 octobre 2026.
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PRIX NOBEL

8 octobre 2026

Nobel de chimie : le Français Henri Kagan et le Japonais Kensō Soai récompensés pour avoir dompté les molécules miroirs

Le prix Nobel de chimie 2026 a été décerné à deux chercheurs pour leurs travaux sur les molécules « images miroir ».

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MOTS-CLES

images miroir , Prix Nobel , chimie , Henri Kagan , recherche

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A PROPOS DES AUTEURS
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Matthew Addicoat

Les travaux de recherche du Dr Addicoat portent sur la chimie combinatoire computationnelle, c’est-à-dire l’utilisation de calculs informatiques pour rechercher et trier des milliers, voire des millions de composés chimiques potentiels, avant même qu’ils ne soient synthétisés.