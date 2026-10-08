PRIX NOBEL
8 octobre 2026
Nobel de chimie : le Français Henri Kagan et le Japonais Kensō Soai récompensés pour avoir dompté les molécules miroirs
Le prix Nobel de chimie 2026 a été décerné à deux chercheurs pour leurs travaux sur les molécules « images miroir ».
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THEMATIQUESSciences
A PROPOS DES AUTEURS
Les travaux de recherche du Dr Addicoat portent sur la chimie combinatoire computationnelle, c’est-à-dire l’utilisation de calculs informatiques pour rechercher et trier des milliers, voire des millions de composés chimiques potentiels, avant même qu’ils ne soient synthétisés.
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A PROPOS DES AUTEURS
Les travaux de recherche du Dr Addicoat portent sur la chimie combinatoire computationnelle, c’est-à-dire l’utilisation de calculs informatiques pour rechercher et trier des milliers, voire des millions de composés chimiques potentiels, avant même qu’ils ne soient synthétisés.