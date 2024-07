"No pasarán", "Je partira pas" : la tenaille identitaire en chansons

Kaoma, la chanteuse de la Lambada

[Tranche de vie]

Il fait grand beau, le soleil brille et le pastis coule à flots au Bar des Amis... Un jour ou l'autre, il faudra qu'il y ait guerre civile, on le sait bien, mais les gens ont surtout envie de se changer les idées et de profiter du réchauffement climatique. Pour le reste, qui vivra verra. « Il sera toujours temps de passer à l’armurerie pour refaire le plein de cartouches avant que ça pète. Pour l’huile, les pâtes et le sucre, c’est bon, il me reste encore des stocks du covid... », plaisante Marcel, permanent CGT à la SNCF et électeur du Rn, en validant son bulletin de Loto sportif.

« Oh Marcel, tu paries sur les Bleus, toi ? », l’asticote Abdel, charbonneur-chef à la cité des Myosotis et médiateur à temps partiel au centre social, qui faisait la queue pour des clopes juste derrière lui : « Tu disais pas que tu les trouvais un peu trop basanés ? ».

— Un peu trop, oui. Mais ils marquent des buts et font honneur à la France, ceux-là. Au moins, ils vivent pas aux crochets de la CAF !

« Non, c’est vrai, t'as raison, ils sont multi-millionnaires mais ils veulent pas non plus payer assez d’impôts pour financer ta retraite à 55 ans », lâche Gaétan, l’étudiant en 6e année de licence de socio et militant Fi qui filochait Abdel de loin pour prendre discrètement livraison de son pochon, mais qui ne peut pas s’empêcher de l’ouvrir parce que c’est plus fort que lui.

— Ha ha ha, ma retraite à 55 ans, si on foutait tous les parasites dans des charters, elle serait vite financée !

— Les parasites, ils t’emmerdent ! Rappelle-toi que c’est eux qui ont construit ton immeuble !

— J’habite en pavillon et je l’ai construit moi-même parpaing par parpaing, espèce de connard !

Depuis son comptoir, Rosemonde, la patronne qui vote généralement LR mais n’a pas encore décidé comment elle arbitrerait au second tour entre un RN qui collectionne des insignes de la Wehrmacht et un Insoumis qui veut nationaliser les bars-tabacs, craignant que ça ne parte en biberine, tente de calmer le jeu, un œil sur les menuisiers portugais détachés en train de découper les planches de bois qui serviront à barricader sa devanture dimanche soir :

— Hé les gars, on respire un grand coup ! Ici, tout le monde est le bienvenu du moment qu’il ne fout pas la merde. Si vous voulez vous prendre la tête, allez faire ça sur le trottoir d'en face s’il vous plait !

« C’est bon c’est bon… On discute juste... » la rassure Marcel : « Mais monte un peu le son alors, on préfère entendre de la musique... ». Rosemonde tourne le bouton du volume de son enceinte, en aléatoire sur YouTube, est c’est « Je partira pas », la chanson techno qui cartonne chez les identitaires de droite et fait se trémousser jusqu'à Zemmour himself sur Twitter, qui retentit dans le café. Il y a des rires au zinc et dans la salle —même Adel et Gaétan se marrent en reconnaissant l’à-propos de la sélection—, mais l'harmonie est de courte durée parce que trois jeunes agriculteurs de la Coordination rurale qui sirotaient une bière dans un coin reprennent le couplet en coeur et ça jette un froid :

— Tu partiras avec ta fatma, fini pour toi le RSA, le bateau n’attend pas, quand va passer Bardella, tu vas retourner chez toi, tu mettras ta djellaba, tu pourras prier toute la journée...

« Dis-donc, Rosemonde, si tu veux vraiment la paix des ménages, t’as pas un peu plus neutre en magasin tout de même ? », suggère Abdel, et la patronne ne refuse pas d’obtempérer (pas parce qu’il serait spécialement dangereux mais parce que c’est un bon client qui prend chez elle tout le papier à rouler qui lui sert d’outil de fidélisation : une barrette de chichon achetée = un OCB petit format ; un pochon de weed = un Riz-la-Croix king size). Elle clique sur « suivant » et c’est maintenant « No pasarán » qui résonne, le « son » anti-RN d’un groupe de rappeurs dont Libé apprécie les punchlines qui font réfléchir et qui est déjà un méga hit auprès des identitaires de gauche :

« Si les fachos passent, j'vais sortir avec un big calibre, le monde est contrôlé par des illu-minés, vive la Palestine de la Seine au Jourdain... »

Mais c’est maintenant au tour de Gaétan qui, oubliant toute retenue, entonne avec enthousiasme le passage où il est question de sortir la « Kalachnikov comme Ramzam Kadyrov » sur les keufs, et Abdel doit lui filer un coup de coude pour le stopper parce qu’un gendarme en uniforme a choisi ce moment précis pour venir faire l’Euro Loto de la brigade : c’est justement celui qui lui tamponne son contrôle judiciaire tous les jeudis...

Rosemonde coupe carrément la musique, allume le gros écran de télé vissé au mur avec la télécommande et, là, c’est Kaoma qui chante la Lambada dans une compil spéciale nostalgie sur M6 : « Les tubes de l’été, c’était quand même mieux avant », elle soupire et tout le monde a l’air d’accord, Abdel, Gaétan, Marcel, les jeunes agriculteurs et le gendarme — mais surtout les menuisiers portugais qui connaissent même les paroles :

« Cancao riso e dor melodia de amor, que um dia nao soube cuidar, um momento qu fica no ar ».