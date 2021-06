Ne dites plus "burkini" mais "maillot de bain couvrant"

Le Sénat, majoritairement de droite, vient de voter un article de loi interdisant le burkini. C'était nécessaire, ne serait-ce que pour des raisons d'hygiène : les pieuses musulmanes ne se mettent pas nues sous la douche.

Les sénateurs socialistes n'ont pas été indifférents à cet affront fait à celles de nos concitoyennes qu'ils chérissent le plus. Ils ont donc déposé un amendement pour annuler le texte des sénateurs de droite. Mais le mot burkini ayant mauvaise presse, ils l'ont remplacé par un autre tout à fait charmant : "maillot de bain couvrant" !

Voilà qui fait honneur à leur imagination, à leur capacité d'utiliser toutes les infinies nuances de la langue française. Il y a des bouts de tissu qui cachent le corps. Il y a des mots pour cacher la vérité.

Vive les maillots de bain "couvrants" ! Vive également les maillots de bain "découvrants" (bikini) ! Vive aussi les maillots de bain transparents !

On sait que la bataille des idées passe avant tout par la conquête du langage. Nous ne dirons plus "pieuse musulmane" mais "pieuse Française". Pareillement, nous nous abstiendrons de parler de "mosquée" (certains ne les aiment pas). Pour les désigner sous le vocable d'"édifices religieux voués au culte de la plus jeune des trois religions monothéistes".