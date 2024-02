"Mythes et légendes écologistes" de Benoît Rittaud.

Mathématicien et essayiste, Benoît Rittaud est depuis plusieurs années un empêcheur de penser en rond l'apocalypse climatique annoncée par experts et médias. Dans ce nouvel essai, qui fait suite à d'autres publications qui se revendiquent "climato-réalistes", l'auteur présente son analyse des mythes et légendes qui constituent les fondations, et le succès des communications alarmistes sur le réchauffement climatique, le succès de "l'écologisme" comme doctrine qu'il ne veut pas confondre avec l'écologie, comme science. Dans la première partie consacrée aux mythes, "ces sujets auxquels il faut croire par nature ", il s'attache à déconstruire l'à priori d'infaillibilité des experts dans la forme de ce qu'il désigne comme un "cartel de recherche" international et sa conséquence, le modèle unique des causes anthropiques du réchauffement climatique. Pour cela, il s'appuie notamment sur les prédictions anciennes des experts qui se sont trompés (dans les années 1970, il était annoncé une nouvelle ère glaciaire), l'analyse de symptômes considérés comme incontestables - comme la fonte des glaces et l'accroissement des feux de forêts.

Dans la seconde partie, il étudie les "légendes" - on les connait mais on n'y adhère pas forcément - parmi lesquelles le recyclage laïc de l'apocalypse, l'engloutissement des îles, ou encore le syndrome du colibri, qui veut seul éteindre un incendie car il est plus important de participer au combat que ne pas le faire.

Que ces idées choquent ou séduisent, elles visent, selon l'auteur, à conserver un débat pluriel sur les questions climatiques et les solutions à y apporter, dont la décroissance et le retour à un "état de nature" fantasmé ne lui semblent pas les seules à mériter l'attention du public, des décideurs, et des scientifiques.