Musée du Temps à Besançon : Un musée unique en Europe

- D'abord, ce musée se déploie dans l'un des plus remarquables palais de Besançon : le Palais Granvelle. Ce bâtiment est un lieu culturel majeur, construit au XVIIème siècle.

- Les collections rassemblées se déploient sur 3 niveaux, associant la beauté de l'architecture et des pièces du XVI siècle, dont un portrait de Nicolas Perrenot, par Le Titien et 7 tapisseries monumentales du XVIIe racontant l'histoire de Charles Quint. La mise en scène des pièces d'horlogerie, d'outils de précision, de collections d'objets typiques (les horloges de cheminées ou de parquet, les fameuses montres Lip) et de photos, est simple et agréable à l'œil. La touche de modernité apportée par la rénovation de 2002 offre une belle esthétique et une pédagogie servie par de nombreux cartels (panneaux d'information placés à côté ou dans les vitrines, à ne pas confondre à ces Cartels, pièces d'horlogerie précieuse majoritairement produites aux XVIII et XIX me siècles, qui eux, s'exposent dans les vitrines !).

- Le Musée détient des pièces uniques comme la Leroy 01, montre réalisée à Paris pour un riche industriel Portugais entre 1897 et 1904, et assemblée à Besançon. Elle a été, pendant près de 100 ans, la montre qui portait le plus de "complications", ces mécanismes associés à la présentation de l'heure. Elle a été rachetée par la ville de Besançon dans les années 50, et une salle lui est consacrée.

- A noter aussi, la présentation d'un pendule de Foucault, ce mécanisme qui démontre "visuellement" par le mouvement d'une boule suspendue à un filin de 13 mètres (pour autant que l'on reste une demi heure à la regarder se balancer !) que la Terre tourne sur elle-même.