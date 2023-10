"Musée" de Chabouté

Vous vous rendez au Musée d’Orsay, cette ancienne gare qui abrite maintenant la plus importante collection de peintures impressionnistes au monde. Vous vous attendez à y admirer l'art occidental de la seconde moitié du XIX° siècle à 1914 dans ses différentes formes : peinture, sculpture, arts décoratifs, art graphique, photographie, architecture...

Soudain, par la grâce d’un procédé scénaristique inédit, vous devenez l’objet de la visite. Ce sont les œuvres qui vous voient, vous observent et vous écoutent. Une fois les portes du musée ferméees, dotées d’une vie propre, elles s’animent, se déplacent, parlent, commentent ce qu’elles ont vu et entendu pendant la journée. Version contemporaine du Candide de Voltaire ou de l’Usbek des Lettres Persanes de Montesquieu, le regard faussement naïf qu’elles portent sur nos comportements de visiteurs nous bousculent et remettent en cause la façon dont nous « consommons » l’art.

Musée est également, et peut-être avant tout, un superbe hommage rendu au Musée d’Orsay, qui en est bien sûr le personnage principal. L’album nous invite à une magnifique découverte du bâtiment traité comme une œuvre d’art à part entière. La virtuosité graphique et le génie du cadrage de Chabouté le présentent sous tous les angles : vues intérieures, extérieures, plans serrés ou larges, plongées, contre-plongées, de jour, de nuit… trônant en majesté, comme en lévitation, au-dessus du quai du même nom… On est bluffé par le talent et la minutie avec lesquels l’auteur sublime le bâtiment en lui donnant vie à lui aussi.