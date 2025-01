Les recherches de Prerna Aneja visent à comprendre comment le contexte socioculturel façonne le développement de l'enfant. Ses travaux ont visé à comprendre comment les interactions précoces entre le soignant et le nourrisson en Inde et au Royaume-Uni influencent le développement de sa cognition visuelle en utilisant à la fois le suivi oculaire sur écran et monté sur la tête, ainsi que l'algorithme d'apprentissage automatique.