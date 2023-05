Moins de places en psychiatrie, plus de gens en prison : le pacte faustien dont les Français paient le prix

Une secrétaire médicale a été tuée à Reims.

Atlantico : Une secrétaire médicale a été tuée à Reims. Le suspect, qui «semble souffrir de troubles sévères» d'après le parquet et la chambre de l'instruction, doit statuer sur la question de l'irresponsabilité dans une précédente affaire. Mais les expertises psychiatriques des prévenus se multiplient. A quel point y a t'il une prévalence des troubles mentaux chez les délinquants à l'heure actuelle ?

Valérie-Odile Dervieux : Je pense que ce qui prend de l'ampleur, c'est la difficulté croissante de l'administration pénitentiaire face aux conditions de détention et à la surpopulation carcérale en raison notamment des troubles dont sont atteints certains détenus et de l’absence de données précises sur le sujet . Il est vrai que , l'abus de stupéfiants et de substances de synthèse ne fait rien pour arranger la situation. De même, le comportement dangereux provenant de personnes présentant des troubles psychologiques ou psychiatriques pose deux problèmes.

Tout d'abord, il est difficile de trouver des médecins psychiatres pour effectuer les expertises nécessaires à la procédure pénale , étant donné la pénurie existante. Ensuite, se pose la question de la gestion de l’enquête et de l’instruction lorsque les personnes impliquées sont soit altérées soit incapables de discerner les faits. Quelles mesures de sûreté prendre dans de tels cas ? En cas de détention provisoire, des soins peuvent être donnés en détention. Des obligations de soins peuvent être imposées dans le cadre d’un contrôle judiciaire. Mais le manque de moyens de la psychiatrie publique impacte tout ! Il y a aussi des individus ayant des troubles psychologiques ou comportementaux qui ne relèvent pas de la psychiatrie.

À Lire Aussi

Attaque au couteau au CHU de Reims : une infirmière est morte

En réalité, tout cela pose avant tout une question d'évaluation par les experts. Nous pouvons avoir une évaluation psychiatrique via un examen rapide pendant la garde à vue, mais cela ne correspond pas à une expertise et les experts se font rares, ne sont pas disponibles ou refusent des missions mal payées ( niveaux de rétribution insuffisant, du process de paiement souvent plus fluides voire pire).

Dans une récente communication (linkedin), je mentionnais la possibilité d’envisager la mise en place effective é d'un dossier unique de personnalité qui permettrai d’obtenir immédiatement des données sur la personnalité des mis en cause, données qu’il resterait à actualiser. Cela permettrait certainement aux juges d’instructions et au parquet de faire e progresser plus rapidement les investigations et d’envisager plus rapidement, en tant que de besoin, la probabilité d’une irresponsabilité pénale.

De fait, cela affecte nécessairement les décisions prises si une expertise conclut à une altération ou une absence de responsabilité au moment des faits.

Il convient également de mentionner que la réforme de la responsabilité pénale issue de la loi du 24 janvier 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure , pose encore davantage de problèmes, que je ne développerai pas ici.

En ce qui concerne cette personne, étant donné que les actes, qui feraient l’objet d’une audience devant la chambre de l’instruction compétente vendredi prochain, ils ont été commis avant l'entrée en vigueur de la nouvelle loi, nous nous trouvons toujours dans le cadre de l'ancien régime.

Cela signifie (Articles 706-119 à 706-140 du code de procédure pénale) que le juge d'instruction, à la fin de l'enquête, peut décider :

soit, s'il y a une irresponsabilité pénale en se basant sur les expertises, prononcer un non-lieu directement,

soit en saisir directement la chambre de l’instruction.. C'est ce qui se produit le plus souvent.

Dans ce cas, , l'audience u devant la chambre de l'instruction n'est pas un appel d'une ordonnance de non-lieu, mais une saisine pour statuer, dans le cadre d’une audience publique, contradictoire et en présence des experts commis en cour d’instruction sur les charges, sur la responsabilité pénale et, en cas d’irresponsabilité et de charges avérées, sur des mesures de sûreté spécifiques, par ex une hospitalisation en psychiatrie)

C’est ce qui s’est passé dans l’affaire HALIMI.

« Les deux tiers des hommes détenus en maison d'arrêt et les trois quarts des femmes sortant de détention présentent, à la sortie de prison, un trouble psychiatrique ou lié à une substance », note une étude rendue publique au mois de février. Si la prison peut favoriser l'émergence de ces troubles, ces données ne montrent-elles pas que des personnes nécessitant un suivi psychiatrique finissent en prison par manque de prise en charge ?

Il est indéniable qu'il y a un grand nombre de détenus qui présentent des troubles psychiatriques notamment liés aux addictions, des troubles psychologiques voire psychiatriques. Cela soulève la question de la gestion de ces détenus en milieu carcéral.

Je ne sais pas si leur nombre augmente, mais c’est en tout cas une vraie problématique pour l’administration pénitentiaire. J'ai pris connaissance d'un rapport de la Contrôleuse générale des lieux privatifs de liberté qui aborde ce sujet.

La grande interrogation réside dans la question de savoir si ces détenus ont vraiment leur place en prison. S'ils doivent en sortir, comment cela peut-il se faire ? La prise en charge par la psychiatrie est une option mais les établissements psychiatriques ne sont pas des prisons. Le principe de la psychiatrie est de prodiguer des soins et des traitements externes, mais si ces individus ne se soumettent pas à ces soins, il y a un risque de récidive. De plus, l'une des caractéristiques de nombreuses pathologie psychiatriques est le déni de la maladie, l'agnosie.

Par conséquent, la question se pose : sur qui pèse le risque que cela représente ?

Vous allez participer mardi prochain à une conférence sur la prison, vous y évoquerez la nécessité d'une politique publique ambitieuse de psychiatrie. Quel est l’enjeu ?

Nous allons faire un point sur la régulation actuelle et centrer notre réflexion, en ce qui concerne ma table ronde, sur le fait que les nouveaux textes vont vraisemblablement aggraver la situation.

En effet, la réforme issue loi du 24 janvier 2022 prévoit la création de deux infractions pour les personnes déclarées irresponsables d'infractio toutes deux liées à la prise de toxiques ou d’alcool avant la commission des faits pour lesquelle elles sont déclarées irresponsables.

Cependant, il faudra évaluer si ces individus étaient responsables au moment de la prise de ces substances. Cela nécessitera davantage d'expertises et de procédures, ce qui complexifie la situation. De plus, le texte cree une sorte de « récidive médicale, c'est-à-dire que si une personne a déjà été déclarée irresponsable pour des faits similaires et qu'elle commet des faits de même nature, cela aggrave les peines voire entraine la transformation de la qualification de l’infraction de prise de toxiques de délai en crime. Nous ne savons pas encore très bien comment cela va fonctionner, ni la loi ni le décret d’application ne sont précis et il n’y a pas encore de jurisprudence ne sont précis ni clairs sur le sujetr. En tout cas, l'idée générale est que les nouveaux textes risquent de ne pas faciliter les choses, notamment en ce qui concerne la recherche d'experts. Que ce soit en psychiatrie publique ou en psychiatrie libérale, trouver des experts qualifiés n'est pas une tâche facile.

À quel point, comme aux Etats Unis, observe-t-on une hausse des places de prison au détriment des places en psychiatrie ?

Il n’y a pas de hausse drastique des places de prisons, mais il y a clairement une diminution des places de psychiatrie. C’est plutôt une situation lose-lose. La question se pose à tous les niveaux, en ce qui nous concerne, c'est-à-dire qu'on a peu de places de prison notamment en maisons d’arrêt, la règle de l’encellulement individuelle est repoussée d’année en année depuis 150 ans, on a une surpopulation pénale qui rend tout plus complexe.

Parallèlement, on a une psychiatrie publique à l'abandon. C'est un vrai sujet de société. D’autant qu'il y a certaines pathologies qui induisent de la délinquance.

Les chiffres de la criminalité et de la délinquance constatés en France en 2022 ont été publiés par le ministère de l'intérieur le 31 janvier 2023. La quasi-totalité des indicateurs sont en hausse par rapport à l'année 2021. Les homicides ont augmenté de 8%, pour atteindre 948 victimes. Dans quelle mesure les Français paient-ils le prix d’une diminution des places en hôpitaux psychiatriques ?

Il est indéniable que si nous avions une psychiatrie publique correctement dotée, avec des ressources et des places disponibles, cela faciliterait les choses. Est-ce que cela pourrait en éviter ? Nous n’en savons rien. En réalité, nous avons deux sujets récurrents qui se posent : l'état psychologique et psychiatrique des personnes détenues, ainsi que la manière dont elles sont prises en charge, ou pas, et leur suivi après leur sortie. Lors de l'élaboration de la nouvelle loi, il y a eu un débat autour du décret rédigé, car il est stipulé que le non-respect de la prise de médicaments peut être considéré comme un nouveau délit. Cependant, l'application de cette disposition a été remise en question. En tant que magistrat, membre du syndicat Unité Magistrat SNMFO, je constate que la situation est complexe pour les professionnels, y compris pour les policiers qui sont confrontés à des personnes souffrant de pathologies, ce qui complique leur intervention quotidienne, que ce soit dans les cas de violences conjugales ou autres. Cela soulève des difficultés concrètes pour les magistrats qui recherchent des experts en psychiatrie.

Comment renouer avec une psychiatrie plus ambitieuse qui permettrait de faire mieux fonctionner tout le système judiciaire et pénal ?

Je pense que le programme de construction de prisons est une mesure qui va dans le bon sens, contrairement à ce que certains assurent , la création de place de prison n’entraine pas l’augmentation du nombre de détenus ! cela permet plus simplement de créer des lieux de détention dignes, adaptés pour les différentes peines et adaptées aux différents profils.

De plus, cela permettrait de développer des ressources internes au sein de l'administration pénitentiaire et d’améliorer aussi les conditions de travail des agents.

En ce qui concerne le suivi médical, notamment en psychiatrie publique, il est pertinent de s'adresser au ministère de la santé pour obtenir des informations précises. Cependant, il est indéniable que disposer de ressources adéquates facilite la gestion de ces situations, contrairement à une gestion en situation de pénurie, qui est toujours complexe. La pénurie existe malheureusement dans de nombreux domaines, sauf dans le nombre de prisonniers.

Lorsqu'il s'agit de personnes dangereuses, il est légitime de se poser des questions sur la meilleure approche à adopter. Ces questions reviennent régulièrement et nécessitent une réflexion approfondie.

Comment le gérer au quotidien finalement ?

C’est d’abord tous les jours la recherche d’experts, avec plus ou moins de choix. Ensuite, ce sont des décisions sur les mesures de sûreté qui ne sont pas forcément satisfaisantes. On fait des notices : risque suicidaire, doit voir un psychiatre rapidement, etc. Ensuite c’est l’administration pénitentiaire qui gère, et elle fait beaucoup, mais ce n’est pas satisfaisant ni sur le plan humain ni sur celui de la sécurité. Trouver un expert est une galère de tous les jours. Et même quand on en trouve, il est difficile de les convaincre de se rendre en détention.