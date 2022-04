"Moi aussi j'ai vécu" : quand Hélios Azoulay met tout son cœur pour nous faire partager, vivre, l’intimité de son passé

Hélios Azoulay es un artiste insaisissable : écrivain, poète, acteur, compositeur, clarinettiste …

Il se produit dans toute la France, du Palais Garnier au Théâtre du Rond-Point, ainsi qu’à l’étranger, de l’Italie à l’Azerbaïdjan.

Il a publié des essais : Scandales ! Scandales !,Tout est Musique et L’enfer aussi a son orchestre. Il est l’auteur de deux romans : Moi aussi j’ai vécu et Juste avant de m’éteindre.

Il a fondé “l’Ensemble de Musique Incidentale“, et interprète les morceaux composés dans les camps de concentration. Sa discographie et son œuvre musicale abordent la musique pour orchestre et la musique de chambre, mais aussi le jazz et la chanson.