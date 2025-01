Doug Jacobson est professeur au département d'ingénierie électrique et informatique de l'université d'État de l'Iowa et occupe actuellement le rang de professeur d'université. Il a rejoint la faculté en 1985. Les recherches actuellement financées par le Dr Jacobson visent à développer des contre-mesures robustes pour les exploits de sécurité basés sur les réseaux et les environnements de simulation d'attaques à grande échelle. Il est directeur du projet de banc d'essai ISEAGE (Internet-Scale Event and Attack Generation Environment). M. Jacobson a donné plus de 150 présentations dans le domaine de la sécurité informatique et a témoigné devant la commission judiciaire du Sénat américain sur les questions de sécurité associées aux réseaux peer-to-peer. Il a publié de nombreux articles sur l'enseignement de la sécurité informatique et l'utilisation de laboratoires pratiques pour enseigner la sécurité informatique, et a rédigé un manuel sur la sécurité des réseaux. Il a également créé un programme de sensibilisation à la sécurité informatique destiné au grand public, aux étudiants de l'enseignement supérieur et aux enseignants. Il est coauteur d'un livre sur les connaissances en matière de sécurité destiné à un public non technique et donne également des conférences sur ce sujet. Son équipe a élaboré un programme de formation à la cybersécurité pour les élèves de la maternelle à la terminale.