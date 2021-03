Micro-doser le LSD n’offre pas le boost de créativité fantasmé par les cerveaux de la Silicon Valley

Balazs Szigeti a obtenu un baccalauréat et une maîtrise en physique mathématique à l'Imperial College de Londres, puis a terminé son doctorat en neurosciences computationnelles à l'Université d'Édimbourg. Balazs a été impliqué dans le projet OpenWorm, un projet de science ouverte visant à créer des simulations précises des systèmes nerveux primitifs. Il a également travaillé comme ingénieur en logiciel biomédical à l'Icahn Institute of Genetics à New York. Balazs s'intéresse également à la science psychédélique. Il a collaboré avec le Global Drug Survey pour étudier quantitativement les modèles de consommation de drogues et, plus récemment, il a conçu et dirigé l'étude de microdose auto-aveuglante de l'Imperial College - Beckley.