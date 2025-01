À lire absolument

Michaël Prazan rétablit « La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles »

Le journaliste et réalisateur Michael Prazan publie « La vérité sur le Hamas et ses idiots utiles » (éditions de l’Observatoire). Un livre extrêmement documenté dans lequel il revient sur les origines historiques du mouvement terroriste. Il y explique, aussi, comment et à quelles fins son idéologie mortifère est relayée en France par « les idiots utiles » de la gauche extrême.