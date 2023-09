"Message personnel" de Jessé Rémond Lacroix et Marion Mezadorian : un message personnel qu’il est urgent d’entendre

"Message personnel" de Jessé Rémond Lacroix et Marion Mezadorian est à voir au Théâtre du Marais à Paris.

"Message personnel"

De Jessé Rémond Lacroix, Marion Mezadorian

Mise en scène Marion Mezadorian

Avec Jessé Rémond Lacroix

INFOS & RÉSERVATION

Théâtre du Marais

37 Rue Volta

75003 PARIS

Jusqu’au 5 janvier 2024, le jeudi et vendredi à 19h30

Notre recommandation : 3/5

THÈME

Dans Message Personnel Jessé nous parle de son histoire sans honte ni tabou. Tout y passe : de son orientation sexuelle au harcèlement scolaire en passant par son enfance à la ferme sans oublier ses soucis de filiation. Il faut dire que grandir en tant qu’homosexuel à Dijon avec un père communiste, une mère agricultrice et un géniteur à l’identité floue n’a pas du être une mince affaire

Tout ce que Jessé nous raconte se mêle et se recoupe. La performance du comédien nous donne l’impression de parcourir un journal intime bien écrit, à la fois drôle et touchant. Parfois piquant, et avec toujours beaucoup de recul sur lui même, Jessé nous invite à repenser ce qui fait notre identité. Il est temps d’ouvrir nos champs de compréhension du monde et de l’altérité.

POINTS FORTS

Pendant le spectacle on se surprend à se dire « c’est quand même très personnel ». Le titre n’est donc pas menteur. Il est alors compliqué d’émettre un avis sur un message aussi personnel : qui suis-je pour juger, évaluer, critiquer ou glorifier un vécu si intime ?

Pour autant, on peut souligner les points forts suivants :

le décor et la tenue de Jessé sont beaux, colorés et travaillés. Une jolie plus-value pour un spectacle déjà de qualité.

Jessé incarne son texte avec une sincérité qui suspend l’émotion dans la salle.

enfin, si tout le spectacle n’est pas fait de blagues, lorsqu’elles sont lâchées, la salle rigole de bon cœur.

QUELQUES RÉSERVES

Si vous vous attendez à voir du stand-up pur et dur, passez votre chemin. Pour autant, ce spectacle touchant reste drôle et caustique.

ENCORE UN MOT...

Si vous êtes adeptes de témoignage et d’émotion, foncez. Et surtout n’hésitez pas à y emmener vos ami·es un peu trop fermé·es d’esprit.

UNE PHRASE

« Je sais que c’est pas mon père qui a mis la petite graine. C’est comme ça que disait ma mère quand j’étais petit pour que je comprenne. Trop mignon je trouve ! […] Bon, en réalité ma mère s’est fait labourer le potager et elle est tombée enceinte du jardinier. Mais c’était mignon l’histoire de la petite graine ! Une graine de grosse carotte pour mon père du coup. "

L'AUTEUR

Difficile de trop en dire sans dévoiler tout le spectacle… Contentons-nous de rappeler ici que Jessé à travaillé pour le grand écran (Les infidèles, Yves Saint Laurent…) mais aussi pour le petit (Versailles).

Il a aussi collaboré avec des marques de hautes coutures comme Lancôme ou Viktor&Rolf.

Aujourd’hui Jessé se lance seul sur scène, et on a hâte de voir la suite !