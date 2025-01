Cessez-le-feu

Menace existentielle ? Ce qu’Israël a gagné pour sa sécurité après 15 mois de guerre, ce qui est toujours en suspens

Après plus de 15 mois de guerre et quelques jours avant le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, un cessez-le-feu a enfin été conclu entre Israël et le Hamas.