Mélenchon : « vous êtes Juif, Eric ? »

"Salomon, vous êtes Juif ?", s'étonne Louis de Funès dans Rabbi Jacob.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Vous vous souvenez certainement d'une des séquences les plus savoureuses de Rabbi Jacob. Le chauffeur de Louis de Funès lui fait savoir que c'est bientôt l'heure du shabbat et qu'il doit arrêter le travail.

De Funès n'en croit pas ses oreilles : « Salomon, vous êtes Juif ? ». En toute innocence, il devait penser que les Juifs ont le pied fourchu et des cornes sur la tête. Passer de Rabbi Jacob à Mélenchon, c'est descendre bien bas. Mais l'actualité nous y contraint.

Interrogé sur Zemmour, le leader de la France insoumise a fourni cette définition. « Il reproduit beaucoup de scénarios culturels du judaïsme : on ne change rien à la tradition, on ne bouge pas, la créolisation, quelle horreur... »

« Et tout ça, ce sont des traditions qui sont beaucoup liées au judaïsme », a-t-il ajouté. Ainsi, pour Mélenchon, le judaïsme, et donc Zemmour, est constitutif du conservatisme. Pour sa défense, notons qu'il n'a pas dit que le judaïsme était le fourrier de l’extrême droite et qu'il avait armé le bras des SA ! Si Mélenchon s'était contenté de dire que le judaïsme est une religion réservée au peuple élu et qui ne fait pas de prosélytisme, on ne lui chercherait pas des poux dans la tête.

Face au déluge d'accusations lui reprochant son antisémitisme, Mélenchon a fait machine arrière : « je me suis mal exprimé et j'ai été mal compris ». Nous, on a lu ce qu'on a lu, et on a compris ce qu'on a compris en lisant ce qu'il a dit qu'il n'a pas dit.

Le leader de la France insoumise est manifestement d'une ignorance crasse sur le judaïsme. Des trois religions monothéistes, le judaïsme est celle qui a évolué le plus. Y compris avec certains excès. Il y a des femmes rabbins et, aux États-Unis, on trouve même des synagogues gay. Allez donc dans les églises et les mosquées pour voir s'il y a quelque chose de semblable...

Nous nous refusons à voir dans Mélenchon un antisémite, soucieux que nous sommes d'éviter un procès. Mais il nous faut lui rappeler ses déclarations quand le Labour a viré de sa direction son ami Jeremy Corbyn accusé, à juste titre, d'antisémitisme.

Douloureusement blessé par cette perte, Mélenchon a déclaré qu'elle était l’œuvre du grand rabbinat de Grande-Bretagne et du CRIF. Mais non, mais non, ce n'était pas antisémite...

On peut rappeler également que Mélenchon et les siens n'ont pas hésité à défiler avec les anti-juifs du CCIF. Et là non plus, il ne faut y voir aucun antisémitisme. Car Mélenchon est simplement antisioniste. Mais chez lui, la frontière entre l'antisionisme et l'antisémitisme est très, très tenue.

