Eric Ciotti, le président des Républicains, s'est confié sur la réforme des retraites dans les colonnes du JDD. Le parti LR aura un rôle décisif à l'Assemblée vis-à-vis du vote du projet du gouvernement.

Dans le JDD, Eric Ciotti, président des Républicains, a indiqué être prêt à « voter une réforme juste » et pense avoir été entendu par le gouvernement. Le ministre délégué aux Compte publics, Gabriel Attal, a salué dimanche « la responsabilité » du patron du groupe LR, Eric Ciotti.

Maxime Tandonnet est essayiste et auteur de nombreux ouvrages historiques, dont Histoire des présidents de la République Perrin 2013, et André Tardieu, l'Incompris, Perrin 2019.

Bien entendu, le sujet est complexe et le piège bien affûté. Le projet du gouvernement correspond plus ou moins aux divers programmes sans lendemains du parti LR. Cependant, pour le mouvement de droite, apporter un soutien à la réforme annoncée aujourd’hui par le pouvoir aurait (de mon point de vue) des inconvénients qui l’emportent sur les avantages. Le bon argument serait de dire: pas de réforme autocratique (probablement suivie d’une reculade) sans dialogue préalable et l’effort d’explication nécessaire avec le pays.

Cette réforme est politique et emblématique de 10 ans de macronisme pour se présenter en réformiste ou l’arbre qui cache la forêt de l’immobilisme: la voter sera ressenti comme une manière de lui donner quitus et un ralliement de fait.

Elle est très impopulaire, dans les circonstances actuelles une énorme majorité du peuple la rejette. La soutenir en l’état de l’opinion revient à se placer dans le camp du mépris contre le pays profond.

Soutenir cette réforme revient ainsi à laisser le monopole de l’opposition populaire au RN et à Nupes: quel cadeau pour les extrémistes!

Une politique se juge sur un ensemble et la réforme des retraites n’en est qu’un volet: c’est sur cet ensemble qu’il faut se prononcer, sur 11 ans de socialo-macronisme (y compris l’explosion de la dette publique, le saccage de l’Education nationale, l’effondrement des services publics, l’Absurdistan bureaucratique sous le covid-19 et l’exubérance narcissique quotidienne).

Des mouvements de contestation vont se produire dans tout le pays avec le soutien de l’opinion publique contre le gouvernement: LR n’a pas intérêt à se montrer en suppôt d’un pouvoir détesté.

Que pèsent les 33 milliards € avant 2035 que permettra la réforme des retraites devant l’augmentation de la dette publique de 560 milliards en deux ans (2020-2022)? Cette réforme n’aurait de sens que dans le cadre d’un changement radical de politique et de garanties sur la fin du « quoi qu’il en coûte ».

Le pouvoir macronien a toutes les chances d’échouer si la contestation se répand et de reculer en édulcorant sa réforme comme il l’a toujours fait: LR veut-il s’associer à la pantalonnade annoncée?

La France vit depuis 10 ans dans un chaos anxiogène (attentats islamistes, GJ, mouvement social, Covid-19, Ukraine, inflation). Son économie (tissu de PME) et sa société n’ont pas besoin d’une nouvelle secousse et paralysie.

Les Français ont horreur des magouilles politiciennes, un arrangement de couloir contre la sensibilité populaire sera toujours ressenti comme une félonie par les électeurs.

Les incohérences autour de cette réforme ne sont pas levées: le ministre chargée de la porter a toujours été un adversaire farouche du relèvement de l’âge de départ, l’occupant de l’Elysée lui-même excluait en 2020 le relèvement de l’âge de la retraite. Ne pas lier son char à autant d’ambiguïtés.

Cet article a été initialement publié sur le site de Maxime Tandonnet : cliquez ICI