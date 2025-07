Asymétrie fondamentale

Matière vs antimatière : le CERN découvre un indice clé sur l’origine de l’univers

Pourquoi l’univers est-il composé de matière et non d’énergie pure, comme il aurait dû l’être si matière et antimatière s’étaient annihilées juste après le Big Bang ? Une découverte majeure du CERN, publiée dans Nature, apporte un indice inédit. Pour la première fois, des différences significatives de comportement entre baryons et antibaryons ont été observées.