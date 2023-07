Marine Le Pen s’est souvenue des bontés que Poutine avait pour elle…

Marine Le Pen, à l'Assemblée nationale.

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

Lors du sommet de Vilnius, Macron a annoncé que la France allait livrer à l’Ukraine des missiles Scalp. Ils sont à longue portée : 250 kilomètres. Ils sont, a-t-il dit, défensifs. Ça a fait bondir la patronne du Rassemblement national. « C’est inacceptable », a-t-elle estimé. Marine Le Pen ne veut pas qu’on livre des armes à l’Ukraine contre les Russes.

A son attitude, deux raisons. L’une est que l’antiaméricanisme fait partie des fondamentaux historiques de l’extrême-droite. D’où une certaine évidente russophilie. L’autre raison est plus triviale et plus fraîche. Pour sa dernière campagne électorale, Marine Le Pen avait besoin d’argent. Elle l’a trouvé auprès de banques russes, qui ne l’ont pas aidée sans l’aval du Kremlin. On comprend qu’elle en soit reconnaissante à Poutine.

S’agissant du conflit russo-ukrainien, on chercherait vainement chez elle une déclaration condamnant l’agression contre l’Ukraine. Pas un mot ou presque sur les atrocités commises par les Russes. Pas un mot non plus sur l’annexion de la Crimée et du Donbass. Marine Le Pen a la reconnaissance du ventre.