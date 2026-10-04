FILM CULTE

Marie-Antoinette, 20 ans après : Sofia Coppola reçoit enfin les éloges qu’elle mérite pour son film

Hué à Cannes en 2006 et longtemps sous-estimée, Marie-Antoinette de Sofia Coppola s’impose aujourd’hui comme un film étonnamment visionnaire. À l’occasion de son vingtième anniversaire, son esthétique pop, son regard sur l’adolescence féminine et sa représentation d’une cour obsédée par l’image résonnent avec une époque marquée par les réseaux sociaux, les inégalités et le retour des tensions politiques.