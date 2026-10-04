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L’actrice Kirsten Dunst et la scénariste/réalisatrice Sofia Coppola arrivent à une projection spéciale du film « Marie Antoinette », organisée par Chanel au cinéma Arclight le 26 septembre 2006 à Los Angeles, en Californie.
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FILM CULTE

4 octobre 2026

Marie-Antoinette, 20 ans après : Sofia Coppola reçoit enfin les éloges qu’elle mérite pour son film

Hué à Cannes en 2006 et longtemps sous-estimée, Marie-Antoinette de Sofia Coppola s’impose aujourd’hui comme un film étonnamment visionnaire. À l’occasion de son vingtième anniversaire, son esthétique pop, son regard sur l’adolescence féminine et sa représentation d’une cour obsédée par l’image résonnent avec une époque marquée par les réseaux sociaux, les inégalités et le retour des tensions politiques.

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MOTS-CLES

culture , cinéma , Versailles , Marie-Antoinette , Sofia Coppola , film , Histoire de France , blockbusters , Succès , anniversaire , Louis XVI , histoire , film culte , Festival de Cannes , Kirsten Dunst

THEMATIQUES

Culture
A PROPOS DES AUTEURS
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Fiona Handyside

Fiona Handyside est maître de conférences en études cinématographiques à l'Université d'Exeter.

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