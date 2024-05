Margaret Meyer : « La chasse aux sorcières ne cesse jamais »

Annick GEILLE est journaliste-écrivain et critique littéraire. Elle a publié onze romans et obtenu entre autres le Prix du Premier Roman et le prix Alfred Née de l’académie française (voir Google). Elle fonda et dirigea vingt années durant divers hebdomadaires et mensuels pour le groupe « Hachette- Filipacchi- Media » - tels Playboy-France, Pariscope et « F Magazine, » - mensuel féministe (racheté au groupe Servan-Schreiber par Daniel Filipacchi) qu’Annick Geille baptisa « Femme » et reformula, aux côtés de Robert Doisneau, qui réalisait toutes les photos d'écrivains. Après avoir travaillé trois ans au Figaro- Littéraire aux côtés d’Angelo Rinaldi, de l’Académie Française, AG dirigea "La Sélection des meilleurs livres de la période" pour le « Magazine des Livres », tout en rédigeant chaque mois pendant dix ans une chronique litt. pour le mensuel "Service Littéraire". Annick Geille remet depuis sept ans à Atlantico une chronique vouée à la littérature et à ceux qui la font : « Atlantico-Litterati ».

La sorcière est forte, donc rebelle : on la tua beaucoup aux Etats-Unis et dans l’Angleterre du XVIIe, en Iran aujourd’hui, et partout ailleurs. Car on est toujours la sorcière de quelqu’un, dit en substance Margaret Meyer, qui fait événement avec cette « Marée des sorcières » (Grasset) publié en France ces jours-ci (voir son interview dans le New York Times). Inspiré par les événements d’East Anglia, en Angleterre, en 1645, « The witching tide » - premier roman de Margaret Meyer - évoque le climat d’angoisse et l’épidémie de haine qui s’empara d’ une ville à partir de l’arrivée d’un « chercheur de sorcières », nota la critique Elizabeth Graver toujours dans Le New York Times, lors de la parution aux USA de la « Marée des sorcières ».

« Le personnage principal, Martha, guérisseuse et sage-femme d’une quarantaine d’années ne peut parler ; muette inguérissable, donc, elle tente de se faire comprendre comme elle peut, afin de limiter les dégâts ». « Martha est déchirante et convaincante ; profondément généreuse, elle affronte la peur et la haine de toute une communauté. On pense aux « Sorcières de Salem », l’admirable pièce d’Athur Miller (1915-2005),dramaturgie d’une semblable cruauté, qui permit à ce grand auteur de comparer les procès en sorcellerie (à base de dénonciations) à ceux du Maccarthysme (« l’ennemi intérieur »), qui produisirent autant de peur et de haine aux Usa que de procès et de victimes innocentes.

Les sorcières qui furent jadis menées au gibet dans la blanche Albion continuent de déranger les pays en déficit de démocratie. Applaudi en Angleterre et aux Etats-Unis, le roman pernicieux de Margaret Meyer plaira-t-il autant aux Français ? Les lecteurs d’Atlantico jugeront. L’amateur de littérature appréciera en tous cas ce texte d’une puissance indiscutable. Sujet ? La féminité,nuances et définition. Et si toutes celles qui exigent l’égalité avec les hommes étaient des sorcières ? C’est-à-dire des femmes intelligentes et rebelles - le contraire de la victime du Grand méchant mâle - qui vous conte fleurette pour mieux soumettre les bécasses avec sa fameuse « emprise » ? Les sorcières étant rarement des victimes et toujours des lectrices, elles se reconnaîtront… Pour exprimer l’esprit et la beauté des sorcières s’épanouissant dans les splendeurs de la création (le végétal et le monde animal formant l’univers de la sorcière), il n’est qu’un seul peintre : le Douanier Rousseau. Chapeau, Henri : quel homme !

Si vous connaissez une femme qui chérit le végétal au point de parler aux plantes, vous avez dans vos relations une femme inquiétante.Si en outre elle lit beaucoup tout en défendant la cause animale, aucun doute : il s’agit bien d’une sorcière…La France possède un nombre important de sorcières.Quelques dizaines de millions. La sorcière de la République s’appelle tout simplement la femme Française. Celle qui est le principe féminin incarnant la République, avec des symboliques éclatantes, telles Jeanne d’Arc, les Salons littéraires, Colette, Sagan, etc. Les femmes françaises voudraient bien qu’il y ait plus de sorcières dans l’Eglise ; beaucoup plus même, et bien des prélats le souhaitent aussi car la mixité, partout, est la solution. Ce sera notre vœu de la Pentecôte, mais la France hélas, n’est pas l’Eglise, tout le monde le sait. On peut toujours rêver.

Extraits

En exclusivité pour les lecteurs d’ATLANTICO, extrait de « La marée des sorcières » de Margaret Meyer (Grasset). (« Inspiré par les tragiques événements qui secouèrent l’Angleterre au XVIIe siècle, « La marée des sorcières » est une magnifique plongée dans le puritanisme britannique », précise l’éditeur).

Le bourreau s’approcha…

«Elle est si jeune ! » s’exclama la dame qui se trouvait contre les genoux de Martha.



- Aye par le Christ, mais déjà tout c’qu’y faut pour forniquer avec le Diable ! jura son mari. Il se racla la gorge « Qu’on les pende vite, mais qu’elles crèvent lentement. »

- Pas de pardon ! glapit une autre voix. Féminine, et familière. A vingt pas de là, Liz Godbold se tenait au

Cœur de la foule, le visage blême mais enragé : « Pas de pardon pour ces chiennes de l’enfer ! ». La foule reprit ces mots en redoublant d’ardeur : « Pas de pardon ! Pas de pardon ! ». Partout des pieds qui martelaient le sol, des gorges déployées, des sifflets, des prières, des serments lancés vers les cieux.

Malgré la brise, Martha avait l’impression de suffoquer. Elle descendit du montoir. Une main se tendit vers elle, qu’elle saisit avec gratitude. Simon leva le menton en direction du gibet, et l’entraîna à sa suite. Le vent soufflait de plus en plus fort sur la foule qui enflait, s’ouvrait et se refermait, rendant leur progression aussi laborieuse qu’un accouchement. Ils étaient assez proches désormais pour distinguer la silhouette décharnée de Ma Southern, les jupes souillées de pisse de Joan, le bourreau qui allait et venait entre les femmes, plaçant et vérifiant les collerettes de corde avec autant de minutie qu’une dame de compagnie. Joan tremblait de façon incontrôlable, et faillit tomber de l’échelle. L’exécuteur s’en aperçut, tira de sous sa ceinture une bande de tissu qu’il lui noua sur les yeux. La condamnée remuait les lèvres, laissant échapper des hoquets de terreur stridente. Elle priait, du moins, elle essayait.

Le bourreau se saisit de la quatrième corde et une nouvelle clameur retentit. Devant l’entrée de la prison, la masse compacte des spectateurs se mit à bouillonner puis se fendit en deux, faisant pleuvoir crachats et sifflets sur la forme qui émergeait du cachot. Lentement, celle- ci s’avança, courbée, bicéphale, pour passer tout près d’eux. C’était Martin Strong qui tenait une femme ligotée, dissimulée sous un pan de couverture. Au pied du gibet, la prisonnière trébucha, incapable de monter les marches. Martin souleva la couverture, libérant une cascade de boucles d’or.

Les entrailles de Martha se soulevèrent d’un coup. Elle voulait hurler, maudire, supplier. Implorer la pitié pour Prissy, conduite en ce moment même à la corde qui- inéniablement- légitimement- aurait dû lui revenir. Elle pinça Simon pour qu’il regarde. Mon garçon, mon garçon, je t’en prie. Tu dois parler en mon nom. Sois ma voix signa-t-elle. Il fit la grimace, sans comprendre. Elle agita les bras en désignant la potence, secoua la tête avec violence. Pas Prissy. Dis-leur : pas Prissy. Devait-elle donc tout lui épeler ? Elle n’a rien fait de mal. Ses mains étaient éperdues de panique. Elle les força à ralentir, à tracer des formes amples. Dis-leur. ( le personnage de Martha est une femme muette : elle parle par gestes NDLR). Pas Prissy. Dis-leur de me prendre MOI, à sa place. Simon ouvrit de grands yeux. Elle le saisit par le bras et se précipita vers le gibet, bousculant les corps sur son passage. Les huissiers montaient la garde, armés de gourdins. Robert Bullard la vit arriver et lui barra le chemin.

« Sacré nom, qu’est-ce que tu fabriques ? » siffla-t-il. Il était livide. « Recule, Martha, si tu ne veux pas d’ennuis ».

« Pas Prissy, signa-t-elle. Ses doigts labouraient l’air. « Pas Prissy. C’est pas une sorcière, elle n’a rien… »

Robert la repoussa en agitant sa trique. « Recule, stupide bonne femme ». Son regard tomba sur Simon. « Pour l’amour du ciel, emmène-la » maugréa-t-il entre ses dents.

Les mains de Martha s’affolaient toujours. Pendez-moi, pas Prissy, quand Simon les saisit et les tint prisonnières. Elle se débattit, voulu se libérer. Il refusait de lâcher(…)

Du haut de la plateforme, le bourreau demanda un couteau pour couper la chevelure de Prissy.Le constable dégaina sa dague.Des poignées de boucles dorées tombèrent sur les planches. Le cou de la jeune fille apparut, blanc et gracile, dans le O formé par la corde. Elle tremblait affreusement. Les dernières proclamations du crieur public se perdirent dans l’atmosphere chargée ; comme il descendait de l’échafaud, le bourreau ajusta le nœud coulant. Martha écrasa le pied de Simon de toutes ses forces. Il recula en poussant un juron, la lâcha. Ses mains s’envolèrent telles des âmes libérées « Pendez-moi à sa place. J’ai fauté. C’est moi la sorc… »

Quelque part un tambour fit entendre son roulement brutal. Le constable était en train de lire la sentence de mort à voix haute. Le temps s’était écoulé. Toute chance de grâce, aussi : il ne restait pas une once de clémence. Aller trouver le constable ou le chasseur de sorcières et dire la vérité, c’était la mort assurée, mais n’était-elle pas déjà condamnée ? Continuer à vivre une fois Prissy morte : quel genre d’existence serait-ce là ? Le trépas à petit feu, jour après jour, dévorée vivante par le remords.

Le bourreau donna un coup de pied dans la première échelle. Martha laissa retomber ses mains. Les jambes infirmes de Ma Southern se mirent à cavaler, à danser la gigue : ses traits se déformèrent comme si une boutade secrète la faisait rire aux éclats. Le bourreau se glissa vers les sœurs Durriken et les priva de leurs appuis. A leur tour, elles se mirent à faire des cabrioles, le souffle coupé, le visage marbré. Le vent gonfla leurs jupes, et fit tournoyer les cordes et leurs visages de gargouilles.

« Alors, où c’est qu’il est ton Diable de mari, chérie ? » beugla l’affûteur de couteaux de Sandgrave. Il s’adressait à Prissy.

« En train de chauffer le lit,j’ parie » brailla son voisin. Rafales de rires moqueurs. Applaudissements, cris de bêtes à gorge déployée, ceux d’une foule qui réclamait la mort de Prissy.Martha vit le bourreau formuler des excuses inaudibles, puis la jeune fille livide qui répondait, ses lèvres qui remuaient. « Seigneur Jésus ayez pitié, mon Dieu ayez pitié », son regard fixe perdu dans le lointain. Le bourreau vint se placer à côté d’elle et ajusta la corde. Puis il suspendit son geste, l’espace d’un instant. Martha se rua en avant, mais tout Clefwater semblait désormais faire bloc contre elle. Au-dessus de Prissy, le bourreau fit passer le nœud coulant sous son oreille. Enfin, il envoya valser l’échelle.

La meute poussa un cri d’allégresse. Dans quelle frénésie s’achevait la vie de Prissy, avec les soubressauts effroyables de cette corde. (Copyright Margaret Meyer « La marée des sorcières » ( Grasset)/traduction Marguerite Capelle et Hélène Cohen ».

Repères / Margaret Meyer

Née au Canada, Margaret Meyer a grandi en Nouvelle-Zélande et vit à présent à Norwich, en Angleterre. Elle travaille comme thérapeute dans des écoles, des prisons et des centres d’addictologie.

Copyright Margaret MEYER : « La marée des sorcières » / Grasset / 412 pages / 25 euros / Toutes librairies et « La Boutique ».