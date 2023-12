Mangez-vous avec vos yeux, votre ventre ou votre cerveau ? Un neuroscientifique explique comment gérer sa faim pendant les fêtes

Photo d'illustration AFP

Les fêtes de fin d'année approchent et, avec elles, les occasions de se faire plaisir. Le proverbe "on mange d'abord avec les yeux" semble particulièrement pertinent à cette époque de l'année.

La science qui sous-tend le comportement alimentaire révèle toutefois que le processus consistant à décider quoi, quand et combien manger est bien plus complexe que la simple consommation de calories lorsque le corps a besoin de carburant. Les signaux de faim ne sont qu'une partie des raisons pour lesquelles les gens choisissent de manger. En tant que scientifique s'intéressant à la psychologie et à la biologie qui sous-tendent le comportement alimentaire, je suis fasciné par la façon dont les expériences du cerveau avec la nourriture influencent les décisions alimentaires.

Comment les gens décident-ils de manger ?

Manger avec les yeux

Les indices visuels liés à l'alimentation peuvent influencer les comportements alimentaires des hommes et des animaux. Par exemple, il suffit d'emballer les aliments dans des emballages McDonald's pour que les jeunes enfants préfèrent un certain nombre d'aliments, des nuggets de poulet aux carottes. Les indices visuels liés à l'alimentation, tels que la présentation d'une lumière lorsque la nourriture est livrée, peuvent également favoriser les comportements de suralimentation chez les animaux en supplantant les besoins énergétiques.

En fait, toute une série de stimuli sensoriels - bruits, odeurs et textures - peuvent être associés aux conséquences agréables de l'alimentation et influencer les décisions liées à la nourriture. C'est pourquoi entendre un jingle radio accrocheur pour une marque de produits alimentaires, voir une publicité télévisée pour un restaurant ou passer devant votre restaurant préféré peut influencer votre décision de consommer et parfois d'abuser de la nourriture.

Cependant, votre capacité d'apprentissage des indices liés à la nourriture va au-delà des stimuli du monde extérieur et inclut le milieu interne de votre corps. En d'autres termes, vous avez également tendance à manger en pensant à votre estomac, et vous le faites en utilisant les mêmes mécanismes d'apprentissage et les mêmes mécanismes cérébraux impliqués dans le traitement des stimuli alimentaires provenant du monde extérieur. Ces signaux internes, également appelés signaux intéroceptifs, comprennent les sensations de faim et de satiété émanant de votre tractus gastro-intestinal.

Il n'est pas surprenant que les signaux provenant de l'intestin aident à déterminer le moment de manger, mais le rôle qu'ils jouent est plus important que vous ne le pensez.

Faites confiance à vos intestins

Les sensations de faim ou de satiété sont des indices intéroceptifs importants qui influencent la prise de décision en matière d'alimentation.

Afin d'examiner comment les états intéroceptifs influencent les comportements alimentaires, les chercheurs ont entraîné des rats de laboratoire à associer les sensations de faim ou de satiété au fait qu'ils reçoivent ou non de la nourriture. Pour ce faire, ils n'ont donné de la nourriture aux rats que lorsqu'ils avaient faim ou qu'ils étaient rassasiés, de sorte que les rats ont été contraints de reconnaître ces signaux internes pour calculer si de la nourriture serait disponible ou non. Si un rat est entraîné à ne s'attendre à recevoir de la nourriture que lorsqu'il a faim, il évitera généralement la zone où la nourriture est disponible lorsqu'il se sent rassasié, car il ne s'attend pas à être nourri.

Cependant, lorsque les rats ont reçu une injection d'une hormone qui déclenche la faim, la ghréline, ils se sont approchés plus fréquemment de l'endroit où la nourriture était distribuée. Cela suggère que les rats ont utilisé cet état artificiel de faim comme un indice interoceptif pour prédire la livraison de nourriture et qu'ils se sont donc comportés comme s'ils s'attendaient à recevoir de la nourriture.

Les états intéroceptifs sont suffisants pour façonner les comportements alimentaires même en l'absence d'indices sensoriels externes. Un exemple particulièrement frappant provient de souris génétiquement modifiées pour être incapables de goûter les aliments, mais qui montrent néanmoins des préférences pour des aliments spécifiques uniquement en fonction de leur contenu calorique. En d'autres termes, les rongeurs peuvent utiliser des indices internes pour prendre des décisions en matière d'alimentation, y compris quand et où manger et quels sont les aliments qu'ils préfèrent.

Ces résultats suggèrent également que la sensation de faim et la détection des nutriments ne se limitent pas à l'estomac. Elles impliquent également des zones du cerveau importantes pour la régulation et l'homéostasie, comme l'hypothalamus latéral, ainsi que des centres du cerveau impliqués dans l'apprentissage et la mémoire, comme l'hippocampe.

Ce qui se passe dans le nerf vague

L'axe intestin-cerveau, c'est-à-dire la connexion biochimique entre l'intestin et le cerveau, façonne les comportements alimentaires de nombreuses façons. L'une d'entre elles concerne le nerf vague, un nerf crânien qui aide à contrôler le tube digestif, entre autres choses.

Le nerf vague communique rapidement au cerveau des informations sur les nutriments. L'activation du nerf vague peut induire un état agréable, de sorte que les souris adoptent volontairement un comportement, par exemple en passant leur nez par un orifice ouvert, pour stimuler leur nerf vague. Il est important de noter que les souris apprennent également à préférer les aliments et les endroits où la stimulation du nerf vague a eu lieu.

Le nerf vague joue un rôle essentiel non seulement dans la communication des signaux digestifs, mais aussi dans toute une série d'autres signaux intéroceptifs qui peuvent affecter la façon dont vous vous sentez et dont vous vous comportez. Chez l'homme, la stimulation du nerf vague peut améliorer l'apprentissage et la mémoire et peut être utilisée pour traiter la dépression majeure.

Avantages de la conscience intéroceptive

La capacité de votre corps à utiliser des signaux externes et internes pour réguler votre façon d'apprendre et de prendre des décisions en matière d'alimentation met en évidence les processus impressionnants qui interviennent dans la régulation de vos besoins énergétiques.

Une mauvaise conscience intéroceptive est associée à une série de comportements alimentaires dysfonctionnels, tels que les troubles du comportement alimentaire. Par exemple, l'anorexie peut survenir lorsque les signaux intéroceptifs, tels que la sensation de faim, sont incapables de déclencher la motivation de manger. Par ailleurs, l'incapacité à utiliser la sensation de satiété pour atténuer les conséquences gratifiantes et agréables de la consommation d'aliments appétissants peut entraîner des crises de boulimie.

Les signaux intéroceptifs jouent un rôle important dans la régulation de vos habitudes alimentaires quotidiennes. Pendant les fêtes, de nombreux facteurs de stress provenant du monde extérieur entourent l'alimentation, tels que des calendriers sociaux chargés, des pressions pour se conformer et des sentiments de culpabilité en cas d'excès. À cette époque, il est particulièrement important de cultiver une forte connexion avec vos signaux intéroceptifs. Cela peut favoriser une alimentation intuitive et une approche plus holistique de vos habitudes alimentaires. Plutôt que de vous focaliser sur des facteurs externes et de poser des conditions à votre comportement alimentaire, profitez du moment présent, savourez délibérément chaque bouchée et donnez à vos signaux intéroceptifs le temps de jouer le rôle pour lequel ils ont été conçus.

Votre cerveau a évolué pour détecter vos besoins énergétiques actuels. En intégrant ces signaux à votre expérience de l'environnement alimentaire, vous pouvez à la fois optimiser vos besoins énergétiques et profiter de la saison.

>>> La version originale de cet article a été publiée sur The Conversation. <<<

Alex Johnson, Michigan State University