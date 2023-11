Mais qui sait encore distinguer la vérité dans une ère de mensonges incessants et d’émotions chauffées à blanc ?

Vous aussi avez vu de fausses photographies et vidéos retouchées avec des outils numériques avancés, ou écouté des discours d’hommes politiques célèbres dont la voix et les manières ne se distinguent pas de la réalité, le tout généré par l’IA. Nous vivons entourés d’énormes mensonges et manipulations. Les tactiques de guérilla technologique ne visent pas tant à vous faire croire à leurs mensonges, mais plutôt à teinter tout le reste d’une ombre de suspicion, de manière à rendre la vérité impossible à distinguer des mensonges. C'est ainsi que nous enterrons notre liberté.

Ces derniers jours, dans le contexte du conflit de Gaza, nous avons vu des dizaines de rapports contradictoires, chacun faisant appel à nos émotions les plus primitives, au point que la vérité est devenue une considération mineure par rapport à l'indignation, à la compassion ou à la haine. Étonnés, nous assistons à des reportages émanant de prestigieux médias occidentaux, dotés de guides de style et de bonnes pratiques solides, prenant les informations du groupe terroriste Hamas au pied de la lettre. Ce n’est que le symptôme d’un problème bien plus vaste et plus dangereux.

Il n’y a pas si longtemps, le mot post-vérité est devenu à la mode. La post-vérité était la énième tentative des agents du relativisme culturel pour nous faire croire qu'il existe une « vérité » individuelle façonnée par les sentiments de chacun. Depuis au moins saint Thomas d’Aquin, nous savons très bien que « la connaissance est selon ce que la chose connue est chez celui qui connaît », mais la réalité à laquelle nous approchons est toujours la même. En bref, la vérité est « l’équation de la pensée et de la chose ».

La vérité est que, même si nous acceptions le terme de post-vérité, nous aurions quand même besoin de parler d'une post-vérité technologique, c'est-à-dire à la fois de la manière dont les interférences technologiques sont utilisées pour nous confondre et de la manière dont nous nous laissons tromper lorsque notre ces sentiments sont confirmés par la version des faits qui nous est fournie. Par exemple, si nous voyons quelque chose qui nous amène à des conclusions qui contredisent ce que nous croyons déjà, nous avons tendance à l’ignorer ou à le rejeter, de peur qu’il n’entre en conflit avec nos idées préconçues. Cependant, lorsque nos croyances préexistantes sont renforcées, nous faisons le contraire. Ce n’est pas parce que nous sommes méprisables, mais plutôt parce que nous sommes humains et donc vulnérables à la manipulation émotionnelle.

Par conséquent, il n’est pas juste de dire que cette situation est entièrement un problème technologique, car il s’agit en fait d’un problème humain. Foucault a théorisé que les idées et les traditions ne sont pas jugées en elles-mêmes, mais en fonction du jeu de domination qu’elles dissimulent. D’une certaine manière, il anticipe une tendance actuelle : ce qui est vrai ou faux n’a pas de sens lorsqu’il s’agit de pouvoir.

Il y a quelque chose de malsain dans tout cela et ce n’est pas nouveau. Il y a des siècles, de sages chrétiens nous ont enseigné que Satan est le prince du mensonge. Il est douloureusement évident que nous vivons une époque profondément satanique étant donné la prévalence de l’avortement, l’interdiction de la vérité, le mépris généralisé de la dignité de la vie humaine, l’égoïsme, l’arrogance et la confusion concernant l’identité sexuelle. Il ne serait pas déraisonnable d’affirmer que nous entrons dans une époque où tout le potentiel des hommes, toute la technologie, toute la politique, finiront aussi par être mis au service du mensonge.

En cette période de confusion, l’immédiateté est plus importante que la vérité. Dans la compétition idéologique et médiatique, celui qui gagne une bataille morale à vingt heures du soir sur les réseaux sociaux ne se soucie pas de la perdre trois jours plus tard, quand il s'avérera faux. D’ici là, personne ne regardera et chacun se sera fait une idée dès le premier impact. C'est quelque chose qui se fait inconsciemment en parcourant des centaines de publications, de tweets et de vidéos. En quelques secondes seulement, on se fait une idée immédiate de ce que l’on a vu.

Dans le passé, rencontrer un nouveau collègue ou un nouvel ami commençait par se faire une première impression, puis, trois mois plus tard, on se rendait compte que cette première impression était si fausse qu'elle pouvait même causer de l'embarras. C’était un processus normal et raisonnable pour faire connaissance avec quelqu’un. Aujourd’hui, un tel processus n’existe pas, ni une telle réflexion ultérieure. En dix secondes, à partir d’un titre de journal, d’un tweet ou d’une vidéo TikTok, nous nous faisons une idée de parfaits inconnus. Il est rare que nous donnions une seconde chance aux gens si nous les trouvons désagréables au début, et ce qui arrive aux gens arrive aussi aux faits. Il y a à peine dix ou vingt ans, les analystes, les experts du Moyen-Orient et les correspondants de guerre auraient trouvé insultant que quiconque prétende comprendre le conflit Israël-Gaza en trois secondes, tirant des conclusions globales de ce qui est vu dans un tweet ou un TikTok. vidéo. Et pourtant, nous faisons des choses comme ça tous les jours.

En cette époque d’incertitude, il est essentiel de développer le plus grand esprit critique possible, pour lequel il faut plus que jamais se former. En guise d'antidote, les analystes de la fin du siècle dernier étaient favorables à la récupération de l'idée originale de l'université. « Les universités existent pour fournir aux étudiants les connaissances, les compétences et la culture qui les prépareront à la vie, tout en renforçant le capital intellectuel dont nous dépendons tous », a écrit Roger Scruton dans « et » poursuivant son évaluation selon laquelle. les finalités sont distinctes. L’une concerne la croissance de l’individu, l’autre notre besoin commun de connaissances. Mais ils sont également étroitement liés, de sorte que nuire à l’un des objectifs équivaut à nuire à l’autre. »

Il semble plus compliqué d’exiger des normes de vérité de la part des journalistes. Le journalisme impartial, qui complète le journalisme d’opinion, a perdu du terrain en raison d’une réalité que nous ne pouvons cacher : la demande a diminué. En réalité, presque personne ne veut connaître les faits. Cela ne devrait pas être surprenant. Les personnes les plus influentes qui n’acceptent pas les faits sont nos politiciens et, par conséquent, ils prennent leurs décisions concernant notre avenir sur la base de post-vérités. Dans ces conditions, quelle valeur un journalisme impartial et objectif pourrait-il avoir pour les gens ordinaires ? La gauche a prouvé mille fois que le militantisme et le bruit sont plus persuasifs que la raison et la vérité silencieuse.

Avec le triomphe du journalisme partisan, avec tous ses avantages et inconvénients, la plupart des journalistes quittent l'université non plus avec une vocation journalistique, mais plutôt avec une vocation militante. Ce sont aussi des gens du monde – des enfants de leur temps, pas des anges – et leur époque est celle de la post-vérité et du culte du mensonge, si cela leur permet d’accéder à plus de pouvoir. Dans le domaine du journalisme, le pouvoir, c'est l'information : peu importe qu'elle soit vraie ou non, seulement qu'elle soit convaincante.

Ce qui reste – la seule chose qui pourrait nous sauver – est un appel aux individus à se libérer des mensonges qui pourraient les asservir et à comprendre que leur liberté est en jeu. Nous ne sommes pas faits pour le mensonge et, si l’on revient aux définitions classiques de saint Thomas d’Aquin, cela n’a aucun sens de vivre le dos tourné à la connaissance des choses. Cela peut être efficace à très court terme, mais cela portera atteinte à notre jugement, à notre réputation, à notre façon d’appréhender la réalité et à notre intégrité personnelle, voire à notre conscience elle-même.

Il y a un signe, peut-être même quelque chose de providentiel, dans le fait que tant d’universités et d’institutions à travers le monde ont pour devise Veritas vos liberabit : la vérité vous libérera. C’est une devise plus pertinente que jamais, en cette époque de mensonges massifs fabriqués avec l’aide de l’IA.

Cet article a été publié initialement sur The European Conservative : cliquez ICI