Mais pourquoi un tel silence autour des féminicides en Israël ?

Cet appel a déjà été signé par plusieurs personnalités : Laurence Ferrari, Charlotte Gainsbourg, Yvan Attal, Anne Hidalgo, Tomer Sisley, Isabelle Carré, Catherine Marchal, Samuel Le Bihan, Elsa Zylberstein, Bernard Campan, Arié Elmaleh, Marilou Berry, Pascal Elbe, Michel Boujenah, Stéphane Guillon, Virginie Martin (politiste), William Mesguish, Jean-Luc Moreau, Lior Ashkénazi, Michel Cymès, Valérie Trierweiler, Laurence Ferrari, Françoise Laborde, Brigitte Benkemoun, Marc Levy, Marek Halter, Arié Avigdor (ancien Ambassadeur d’Israël), Daniel Shek (Ancien Ambassadeur), Arno Klarsfeld, Georges-Marc Benhamou; Maitre Nathalie Tomasini, Maître Michèle Schor, Anne Baer (CEO iKare innovation), Philippe David, Michel Taubmann…

Olivia Cattan, Présidente de Paroles de femmes

L’association Paroles de Femmes lance un appel aux féministes et sympathisants de notre cause pour que les Féminicides soient reconnus dans les massacres de femmes perpétrés le 7 octobre en Israël. Elles s’appelaient Sarah, Karine, Céline…C’est important que ce terme soit reconnu auprès de toutes les ONG internationales (Amnesty International,ONU Femmes…).C’est un Féminicide de masse que nous devons regarder en face, sans le lier au conflit israélo-palestinien. Nous savons que c’est difficile. Mais nous nous devons de le faire pour que les femmes ne soient plus les premières victimes des guerres et des conflits armés, et pour que leurs visages ne soient jamais oubliés.De nombreux civils sont morts, mais les femmes n’ont pas été tuées de la même façon que les autres. Les violences faites sur ces femmes correspondent en tout point au terme de « Féminicide". Les femmes ont été exhibées nues. Les femmes ont été violées au point de fracturer leurs bassins. Leurs cadavres ont été violés également. Leurs organes génitaux ont été abîmés. Ils ont uriné sur leurs dépouilles. Certaines ont été décapitées, d’autres démembrées et brûlées. D’autres encore ont été prises en otages. Tout cela a été filmé et pris en photo pour insuffler la peur parce que les femmes et les enfants sont les symboles de notre humanité. Des vidéos des interrogatoires des terroristes le confirment: « Nous avons voulu les violer pour les salir ». Un tri dans les otages femmes a même été fait, les belles d’un côté et les autres tuées. Les femmes handicapées ont aussi été violées et tuées comme Noya autiste et Ruth polyhandicapée. Je le répète. Il n’est pas question du conflit israélo-palestinien.Cet appel n’est pas politique. Cet appel est purement féministe et humaniste. Nous devons tous et toutes être solidaires.Il y a eu une réelle volonté d’abîmer le corps des femmes. Paroles de femmes se devait de le dénoncer.