Mais pourquoi Taylor Swift est-elle devenue la giga mega star qu’elle est aujourd’hui ?

Taylor Swift le 11 octobre 2023.

La "petite fiancée de l’Amérique" est devenue l'artiste la plus rentable de tous les temps, devant Michael Jackson, Queen et les Beatles. La clef du succès ? Des textes qui parlent à tous, mais aussi (et surtout ?) un sens aigu du marketing.

Sarah Dahan est journaliste et autrice. Elle a écrit "Divas - Les plus grandes icônes de la pop" aux éditions Huginn & Muninn.

Atlantico : Comment une icône de l’Amérique blanche s'est-elle imposée sur la scène musicale mondiale depuis la fin du Covid ? Les paroles de ses chansons ? Son sens du business ?

Sarah Dahan : Elle s’est imposée depuis le Covid en étant hyper présente, voire omniprésente pendant cette période où tout le monde était chez soi. Elle a sorti Folklore par surprise le 24 juillet 2020 puis Evermore le 11 décembre de la même année. Ce sont des albums de folk, une nouveauté pour elle, ce qui prouve qu’elle est capable d’être dans tous les registres : country, pop, folk.

En parallèle, elle a commencé a réenregistrer ses premiers albums sur lesquels elle n’a pas de droits. Ils sont ressortis sous le nom « Taylor’s version ». C’est une première dans le monde de la musique, personne n’avait encore fait cela, et en ce sens elle innove une fois de plus. Evidemment, c’est du génie en terme économique et marketing.

En ce sens, de plus en plus de personnes qui n’étaient pas familiers avec elle le sont devenus. Et ses paroles sont très personnelles et donc universelles.

Les chiffres de sa tournée Eras Tour ont de quoi donner le tournis. Rien qu'aux Etats-Unis, 4,6 milliards de dollars de recettes. C'est plus que le PIB de 35 pays réunis. On dit même qu'elle a contribué à booster l'économie nationale. Comment expliquer cet engouement?

L’engouement pour sa tournée est dû au fait qu’elle a tout exploré avec ses derniers albums. Encore une fois, elle parle d’amour, d’estime de soi, etc., des thèmes qui peuvent resonner très fort avec le plus grand nombre. Par ailleurs, c’est une popstar qui a toujours été très proche de ses fans, qui a toujours une attention très particulière avec eux, donc ils le lui rendent bien.

Certains observateurs disent qu'elle a détrôné Madonna et Beyoncé. C'est ce qui fait de Taylor Swift une giga mega star?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes, en effet elle a détrôné Madonna et Beyoncé en termes de rentabilité, ce qui en fait actuellement la plus grande popstar du monde. Médiatiquement parlant, elle est aussi très présente : réseaux sociaux, magazines, sites web, émissions télé. Elle sort actuellement avec un joueur de football américain, et l’engouement est tel que ses fans se sont mis à suivre les matchs et que les maillots du joueur en question se vendent comme des petits pains. C’est une personne qui draine une économie très forte. Le fait que ses chansons soient des tubes et son sens aigus du marketing et du merchandising (les sorties d’albums en différentes versions, couleurs, pochettes) font d’elle une superstar incontournable.

