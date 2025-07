Amiante

Mais pourquoi les États-Unis veulent-ils revenir sur l’interdiction de l’amiante ?

Interdit dans plus de 60 pays et largement abandonné par les États-Unis, l’amiante (et plus précisément le chrysotile) pourrait à nouveau être autorisé outre-Atlantique. Pourtant, ses dangers sont bien connus : ses fibres microscopiques, une fois inhalées, s’incrustent dans les poumons et provoquent des maladies mortelles comme le mésothéliome ou le cancer du poumon. Alors que l’EPA avait acté son interdiction en 2024, l’agence envisage aujourd’hui de revenir sur cette décision sous la pression de certains groupes industriels, encouragés par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche. Un retour en arrière qui va à contre-courant des politiques sanitaires mondiales et qui pourrait, à terme, coûter des dizaines de milliers de vies.