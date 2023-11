Mais comment en est-on arrivé à considérer en Europe que haïr le Hamas serait d’extrême droite ?

Des manifestants défilent avec un drapeau palestinien géant lors d'une manifestation pour demander "l'arrêt des bombardements à Gaza" à Montpellier, le 18 novembre 2023.

Mick Hume est un journaliste et auteur anglais basé à Londres. Il a été le rédacteur en chef du magazine Living Marxism à partir de 1988, et le rédacteur en chef de spiked-online.com à partir de 2001. Il a été chroniqueur au Times (Londres) pendant 10 ans. Aujourd'hui, il écrit pour The European Conservative, Spiked, The Daily Mail et The Sun. Il est l'auteur, entre autres, de Revolting ! How the Establishment are Undermining Democracy and What They're Afraid Of (2017) et Trigger Warning : is the Fear of Being Offensive Killing Free Speech ? (2016), tous deux publiés par Harper Collins.

ll est frappant de constater à quel point l'expression "extrême droite" est devenue une insulte passe-partout en Europe et en Occident. Il s'agit d'une étiquette collée sur toute personne qui s'écarte du conformisme étroit de la politique de l'éveil. Qu'il s'agisse de parents protestant contre les drag-queens qui prêchent l'idéologie transgenre aux enfants, ou de citoyens préoccupés par n'importe quoi, de la croisade de l'UE contre les voitures et les agriculteurs à l'imposition de passeports vaccinaux ou à l'immigration de masse, ils sont tous apparemment "d'extrême-droite" maintenant.

Le message est toujours que "ces gens" sont fondamentalement des ordures, qu'ils dépassent les limites d'un débat respectable et qu'il ne faut pas s'engager avec eux. Au lieu de cela, il faut les annuler, les arrêter ou les interdire complètement.

Il n'est donc pas étonnant que la police, les politiciens et les médias se soient emparés avec délectation de la contre-manifestation d'"extrême droite" organisée à Londres le week-end dernier, le jour de l'armistice. Ils se sont concentrés sur quelques centaines de supporters de football blancs de la classe ouvrière qui ont brièvement affronté la police près du cénotaphe de Whitehall (avant de respecter les deux minutes de silence pour les morts de la guerre), comme une distraction bienvenue pour ne pas affronter la vérité sur la manifestation pro-palestinienne massive et "pacifique" qui se déroulait un peu plus loin et qui était en réalité une marche de la haine anti-israélienne, souvent antisémite.

Exprimer sa haine pour les terroristes génocidaires du Hamas est-il considéré comme relevant de l'extrême droite ? Serons-nous soupçonnés de "sympathies d'extrême droite" pour nous opposer à l'antisémitisme ouvert des islamistes et de leurs alliés islamo-gauchistes en Europe ? Qu'en est-il de la défense de la civilisation occidentale contre la barbarie, s'agit-il d'une cause marginale d'extrême droite ? Après tout, ici au Royaume-Uni, les Brexiteers ont longtemps été qualifiés d'"extrême droite" pour avoir osé revendiquer la souveraineté nationale et la démocratie.

Au milieu de l'agitation autour de l'extrême droite à Londres le week-end dernier, une banderole artisanale affichée par l'un des contre-manifestants a apporté plus de clarté et de perspicacité que tout le bla-bla médiatique autour des manifestations de masse. Ce n'est pas pro-palestinien", peut-on lire sur la pancarte peinte à la main, "c'est anti-britannique". C'est une chose que ceux que l'on qualifie d'"extrême droite" ont certainement bien comprise.

En observant les manifestations au vitriol dans d'autres villes européennes et américaines, nous pourrions ajouter qu'elles ne sont pas tant pro-palestiniennes qu'anti-occidentales, une explosion de longue durée contre tout, de notre histoire aux valeurs fondamentales de notre société. Il est vrai qu'il est difficile de faire tenir tout cela sur une bannière fabriquée à partir d'un drap de lit.

Bien sûr, les milliers de participants à ces marches - dont beaucoup auraient du mal à trouver Israël sur une carte - sont sensibles au sort des civils palestiniens à Gaza. Mais ces manifestations n'ont rien à voir avec des sentiments humanitaires. Si c'était le cas, ils pourraient certainement diriger une partie de leur colère contre le Hamas, qui a commencé la guerre en lançant un pogrom contre les Israéliens le 7 octobre et qui utilise depuis lors les civils de Gaza comme boucliers humains. Ils exigeraient certainement la libération de plus de 200 otages israéliens enlevés par le Hamas.

Au lieu de cela, la réaction automatique et spontanée consiste à accuser Israël et l'Occident de tous les maux. Les manifestants minimisent de plus en plus les atrocités commises par le Hamas le 7 octobre - ou, dans certains cas, tentent de nier qu'elles ont eu lieu. Il ne s'agit pas de marches humanitaires pour la paix. Les marches de la haine sont la dernière offensive de la guerre politico-culturelle contre notre civilisation démocratique en Occident.

Comme souvent, le problème commence au sommet. Les élites molles de l'Europe sont désormais si équivoques sur la défense des valeurs occidentales qu'elles ont du mal à apporter un véritable soutien à Israël dans sa guerre existentielle contre les assassins islamistes. Le président français Macron a laissé tomber le masque cette semaine lorsqu'il a déclaré à la BBC qu'Israël devrait "cesser de bombarder les bébés" à Gaza - comme si c'étaient les Israéliens, plutôt que les terroristes du Hamas, qui visaient délibérément des civils sans défense. La tentative ultérieure de Macron de "clarifier" (c'est-à-dire de dissimuler) ce qu'il voulait vraiment dire n'a pas fait beaucoup de bruit ; nous avons clairement entendu ce qu'il a dit et nous savons ce qu'il en est.

En ce qui concerne la BBC, elle a incarné tout au long de cette guerre le parti pris anti-israélien des médias européens. Cette semaine, nous en avons eu un nouvel exemple sinistre, lorsqu'un présentateur de la BBC a rapporté que les forces de défense israéliennes avaient "ciblé les travailleurs de la santé et les arabophones" lors de leur assaut contre le poste de commandement du Hamas caché dans un complexe hospitalier de Gaza. La BBC a ensuite dû s'excuser et expliquer qu'elle voulait dire que les forces de défense israéliennes avaient "inclus", et non pas ciblé, des professionnels de la santé et des arabophones. Malgré les affirmations selon lesquelles il s'agissait d'un simple cas de "mauvaise lecture", cela ressemblait davantage à un nouvel exemple de "journalistes" libéraux anti-israéliens voyant ce qu'ils voulaient voir, plutôt que tout ce qu'il y avait réellement. Et bien sûr, le mensonge a fait le tour du monde, via les médias sociaux, avant même que la correction n'ait eu lieu.

Pendant ce temps, à Londres, la police métropolitaine continue d'appliquer sa politique de deux poids, deux mesures : elle autorise les manifestants portant des bannières pro-Hamas à poursuivre leur chemin sans être inquiétés, tout en menaçant d'arrêter les contre-manifestants "d'extrême droite" qui arborent notre symbole national, le drapeau de l'Union, ou en restant les bras croisés pendant que des idiots anti-israéliens se pavanent et agitent des drapeaux palestiniens au-dessus des mémoriaux de guerre.

Cette équivoque au sommet a donné le feu vert à tous ceux qui méprisent la démocratie occidentale pour afficher leurs véritables sentiments, en utilisant la cause palestinienne comme un prétexte à la mode.

Ce n'était certainement qu'une question de temps avant que Greta Thunberg, la représentante du mouvement vert apocalyptique et antimoderne, ne rejoigne le culte de la mort islamiste médiéval qui fait la guerre à Israël. Entre-temps, qu'est-ce qui aurait pu motiver les activistes LGBT+ à lancer une campagne aussi loufoque que "Queers for Palestine", si ce n'est le dégoût de la société occidentale, couplé bien sûr à leur propre suffisance ? Comme d'autres l'ont fait remarquer, une campagne qui se targue effectivement d'avoir des homosexuels pour le Hamas a un net air de "Dindes pour Noël".

Il y a eu d'autres expressions bizarres de dégoût des normes occidentales traditionnelles, sous couvert de solidarité avec les Palestiniens, dont le point culminant a peut-être été la déclaration de l'Union britannique des travailleurs du sexe qui a exprimé sa "solidarité sans équivoque" avec la résistance palestinienne à la "violence génocidaire" d'Israël. Des prostituées pour la Palestine ? Des putes pour le Hamas ? Après qu'une star du porno a qualifié les assassins du Hamas du 7 octobre de "combattants de la liberté", l'écrivain Brendan O'Neill a souligné qu'il était "vraiment surréaliste qu'une femme qui s'est enrichie en montrant ses seins applaudisse un mouvement qui la lapiderait pour avoir montré ses chevilles".

Et n'allez pas croire que cette irrationalité se limite à la frange lunatique. Ce qui reste de la gauche européenne est également infecté par cette irrationalité, talonnant les islamistes et se faisant l'écho de leur chant "de la rivière à la mer", qui est en fait un appel à l'expulsion des Juifs israéliens vers la Méditerranée. Plus ils sont libéraux et éduqués, plus ils semblent avoir approuvé cette guerre contre l'Occident, embrassant la politique identitaire qui décrète que les Palestiniens sont des victimes nées qui ne peuvent pas faire de mal, tandis que les Juifs sont considérés comme les bénéficiaires du "privilège blanc" et, en tant que tels, comme des cibles plus ou moins légitimes.

Ils cherchent à justifier tout cela en qualifiant leurs opposants d'"extrême droite", qui ne méritent que d'être annulés, tout en se vantant d'être, au contraire, "du bon côté de l'histoire". Cette phrase toxique exprime bien leur volonté d'effacer l'histoire de la civilisation occidentale, de repartir de l'année zéro. C'est pourquoi ils ne voient aucun inconvénient à manifester le jour de l'Armistice ou à danser sur les monuments aux morts. C'est également la raison pour laquelle ils se sentent à l'aise avec la demande d'effacer les 75 dernières années de l'histoire d'Israël, en rayant de la carte le seul État juif du monde.

Ces manifestants pro-palestiniens, alias les apologistes du Hamas, aiment à prétendre que leurs ennemis sont les dirigeants du monde occidental. En fait, comme l'a montré le week-end dernier, les ennemis de la démocratie réservent leur véritable peur et leur dégoût au demos, les masses supposées ignorantes, qu'ils imaginent être incarnées par ces supporters de football de la classe ouvrière au Cénotaphe.

Une fois que nous avons compris le caractère anti-occidental de ces manifestations, il devrait être clair que, même si certains ne savent pas grand-chose et se soucient normalement moins des événements au Moyen-Orient, le moment est venu de prendre parti sans équivoque pour les Israéliens et pour les Juifs assiégés d'Europe. Comme Democracy Watch l'a affirmé depuis le début, ils mènent là-bas une guerre de vie ou de mort ; et ici, nous sommes confrontés à une bataille politique et culturelle que nous ne pouvons pas non plus nous permettre de perdre.

Ne nous inquiétons donc pas d'être qualifiés d'"extrême droite" ou de nous faire dire que nous sommes du "mauvais côté de l'histoire" par ceux qui nous haïssent. Ce qui compte, c'est que nous soyons du bon côté dans la lutte entre la civilisation et la barbarie.

Cet article a été publié initialement sur le site de The European Conservative.