Approvisionnement énergétique

Maintenir notre réseau gazier, une absolue nécessité pour la résilience d’un système énergétique décarbonée

La décarbonation de l’énergie repose sur 3 leviers : efficacité énergétique, électrification des usages, mais aussi sur des énergies thermiques de plus en plus vertes, dont le gaz, et singulièrement le biométhane, restera une composante essentielle. Il importe donc de maintenir et d’adapter à cette fin les infrastructures gazières, qui constituent un avantage compétitif de la France pour garantir un approvisionnement énergétique sécurisé et plus souverain.