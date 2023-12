Macron, c’est l’histoire d’un mec qui avait les yeux plus gros que le ventre

Emmanuel Macron le 18 décembre 2023

Benoît Rayski est historien, écrivain et journaliste. Il vient de publier Le gauchisme, maladie sénile du communisme avec Atlantico Editions et Eyrolles E-books.

En 2022, le mec était tout à son bonheur. Il savourait son triomphe sur Marine Le Pen. Et il se croyait tout permis.

Il allait gouverner comme bon lui semblait. Il prit un Premier ministre du nom de Jean Castex, un brave homme au demeurant. Puis l’ayant usé jusqu’à la corde, il se débarrassa de lui comme d’une vieille chaussette.

Puis, patatras, vinrent des législatives calamiteuses. Les siens n’obtinrent qu’une majorité relative. Pour gouverner, il fallut au mec d’user de compromis. Un exercice difficile et périlleux.

Et lors du vote sur la loi immigration, une partie de ses troupes se rebella, refusa de l’approuver. Le mec, en fin de course, ne faisait plus peur à personne et il n’y avait aucune raison de lui obéir.

Entretemps, Elisabeth Borne avait pris la place de Jean Castex. Il se dit qu’à son tour, elle va passer à la trappe.

Un autre Premier ministre ? Pour faire quoi ? C’est au mec, et à lui tout seul, que les Français demandent des comptes !

À Lire Aussi

Et Macron demanda au Conseil Constitutionnel de modifier la loi sur l’immigration à laquelle il avait dû pourtant donner son aval …