La fin

L’utopie victimaire de la gauche ou comment le moralisme a tué la politique

Aveuglée par un moralisme victimaire hérité d’un tiers-mondisme fossilisé, la gauche occidentale s’est progressivement éloignée de toute pensée stratégique. En substituant l’indignation à l’analyse, la posture à la politique, elle a soutenu des causes souvent contraires à ses propres idéaux, sacralisé la souffrance au détriment de la responsabilité, et confondu vertu idéologique et aveuglement historique. De Robespierre à Gaza, une même tentation l’anime : celle de faire de la pureté morale une boussole absolue, quitte à sombrer dans l’irréalisme et la complaisance. Mais une société gouvernée par l’émotion ne fait pas le bien : elle désarme la pensée et prépare les défaites.