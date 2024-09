Football

Ligue des Nations France/Italie : 1/3 La rentrée des schlasses !

Pendant que vous êtes tous identiques et que le bonheur m'empoisonne à petit feu, les Bleus partent à la conquête d'une Ligue des Nations qui décidera quand, et avec qui, ils se battront pour valider leur ticket pour la prochaine Coupe du monde. Leur premier adversaire ? L'Italie de Luciano Spalletti. Une Nazionale fraîchement tombée de son piédestal européen et obligée, tout comme l'équipe de France, d'entamer une énième reconstruction.