"Lidia Poët fait sa loi" : une série TV/Netflix de Guido Iuculano et David Orsini.

Lidia fait sa loi est un titre à double sens, qui ne parle que très accessoirement du combat de cette turinoise qui n'obtiendra gain de cause que 35 ans plus tard. Prétendre cette série "féministe et engagée" agace un peu du fait du caractère si manifestement commercial et politiquement opportuniste de cette affirmation.

Série assez "flash" par le rythme et l'action imprimés à chaque épisode, par les décors, la crédibilité de scènes tournées sans fausse pudeur, portée par le charme et l'énergie de l'actrice principale, elle sera certainement appréciée du public comme un bon divertissement. Ce n'est pas injustifié, ce n'est pas autre chose. Ce cocktail, à savourer en version originale (italienne) milite pour une suite, mais qui abandonnerait son alibi historique, afin de poursuivre les aventures de cet archétype d'héroïne que l'on rencontre plus dans les bandes dessinées que dans le cinéma ou les séries !