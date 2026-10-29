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Micrographie électronique à transmission colorisée des particules du virus H5N1 de la grippe aviaire A (illustration)
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ESPOIRS

29 octobre 2026

Les virus obéissent aussi aux lois de la physique et cela pourrait permettre de concevoir de meilleurs traitements

La beauté de la physique à l’échelle cellulaire est l’un des éléments qui attirent les ingénieurs biomédicaux et les biologistes, comme nous, vers le domaine de la mécanobiologie : l’étude de la manière dont les forces physiques influencent la biologie.

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MOTS-CLES

virus , épidémies , corps humain , biologie , cellules

THEMATIQUES

Sciences
A PROPOS DES AUTEURS
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Tori Russell

Actuellement doctorante et boursière du programme « Graduate Research Fellowship » de la NSF pour 2026, Tori Russell mène des recherches à l’intersection de la régénération tissulaire, de la virologie et de la mécanobiologie.

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Karin Wuertz-Kozak

La Dre Wuertz-Kozak est pharmacienne de formation ; elle est titulaire d’un doctorat en biologie humaine obtenu à l’Université d’Ulm, en Allemagne, ainsi que d’un MBA en leadership et durabilité de l’Université de Cumbria, au Royaume-Uni.

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Maureen Ferran

Maureen Ferran a obtenu un master (M.S.) et un doctorat (Ph.D.) en génétique à l’université du Connecticut, où elle a étudié la manière dont les virus échappent à la réponse immunitaire de l’hôte. Elle a ensuite rejoint le Laboratoire de génétique virale, au sein de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) — qui fait partie des Instituts nationaux de la santé (National Institutes of Health) —, où elle a travaillé sur le papillomavirus humain.