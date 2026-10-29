Maureen Ferran a obtenu un master (M.S.) et un doctorat (Ph.D.) en génétique à l’université du Connecticut, où elle a étudié la manière dont les virus échappent à la réponse immunitaire de l’hôte. Elle a ensuite rejoint le Laboratoire de génétique virale, au sein de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) — qui fait partie des Instituts nationaux de la santé (National Institutes of Health) —, où elle a travaillé sur le papillomavirus humain.