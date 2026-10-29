ESPOIRS
29 octobre 2026
Les virus obéissent aussi aux lois de la physique et cela pourrait permettre de concevoir de meilleurs traitements
La beauté de la physique à l’échelle cellulaire est l’un des éléments qui attirent les ingénieurs biomédicaux et les biologistes, comme nous, vers le domaine de la mécanobiologie : l’étude de la manière dont les forces physiques influencent la biologie.
5 min de lecture
MOTS-CLESvirus , épidémies , corps humain , biologie , cellules
THEMATIQUESSciences
Actuellement doctorante et boursière du programme « Graduate Research Fellowship » de la NSF pour 2026, Tori Russell mène des recherches à l’intersection de la régénération tissulaire, de la virologie et de la mécanobiologie.
La Dre Wuertz-Kozak est pharmacienne de formation ; elle est titulaire d’un doctorat en biologie humaine obtenu à l’Université d’Ulm, en Allemagne, ainsi que d’un MBA en leadership et durabilité de l’Université de Cumbria, au Royaume-Uni.
Maureen Ferran a obtenu un master (M.S.) et un doctorat (Ph.D.) en génétique à l’université du Connecticut, où elle a étudié la manière dont les virus échappent à la réponse immunitaire de l’hôte. Elle a ensuite rejoint le Laboratoire de génétique virale, au sein de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) — qui fait partie des Instituts nationaux de la santé (National Institutes of Health) —, où elle a travaillé sur le papillomavirus humain.
Actuellement doctorante et boursière du programme « Graduate Research Fellowship » de la NSF pour 2026, Tori Russell mène des recherches à l’intersection de la régénération tissulaire, de la virologie et de la mécanobiologie.
La Dre Wuertz-Kozak est pharmacienne de formation ; elle est titulaire d’un doctorat en biologie humaine obtenu à l’Université d’Ulm, en Allemagne, ainsi que d’un MBA en leadership et durabilité de l’Université de Cumbria, au Royaume-Uni.
Maureen Ferran a obtenu un master (M.S.) et un doctorat (Ph.D.) en génétique à l’université du Connecticut, où elle a étudié la manière dont les virus échappent à la réponse immunitaire de l’hôte. Elle a ensuite rejoint le Laboratoire de génétique virale, au sein de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses (National Institute of Allergy and Infectious Diseases) — qui fait partie des Instituts nationaux de la santé (National Institutes of Health) —, où elle a travaillé sur le papillomavirus humain.