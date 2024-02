Elections européennes : les vérificateurs de faits de Meta

Selon l'article de blog de Marco Pancini, responsable des affaires européennes de Meta, tout contenu susceptible de contribuer à une "violence imminente" ou visant à "supprimer le vote" lors des élections européennes sera supprimé des plateformes.

Tamás Orbán est journaliste politique pour The European Conservative, basé à Bruxelles. Né en Transylvanie, il a étudié l'histoire et les relations internationales à Kolozsvár et a travaillé pour plusieurs instituts de recherche politique à Budapest. Ses intérêts incluent l'actualité, les mouvements sociaux, la géopolitique et la sécurité de l'Europe centrale.

Meta, la société mère de Facebook, Instagram, WhatsApp et Threads, le rival de X, a commencé à se préparer aux prochaines élections du Parlement européen en annonçant un plan visant à renforcer ses politiques de modération de contenu afin de lutter contre la désinformation en supprimant ou en cachant les messages trompeurs.

Les messages qui traitent des élections mais ne violent pas ces politiques sont toujours examinés et évalués par un réseau de 26 organisations partenaires "indépendantes" à travers l'UE, couvrant 22 langues. En prévision des élections européennes, Meta s'associe également à trois organisations supplémentaires pour couvrir la France, la Bulgarie et la Slovaquie.

Pour aider ces organisations tierces à réviser et à évaluer les contenus plus rapidement et plus efficacement, Meta leur fournira des outils de "détection de mots-clés" et leur permettra d'utiliser son nouvel outil de recherche, Meta Content Library, afin que sa "puissante capacité de recherche [les] soutienne dans leur travail".

Meta est également en train de mettre en place un "Elections Operations Center" (centre d'opérations pour les élections) réunissant divers experts de ses équipes de renseignement, de science des données, d'ingénierie et de droit pour "identifier les menaces potentielles et mettre en place des mesures d'atténuation spécifiques dans nos applications et nos technologies en temps réel".

Lorsqu'un contenu est démenti par l'une de ces organisations locales de vérification des faits, Meta appose des étiquettes d'avertissement et réduit sa distribution "afin que les gens soient moins susceptibles de le voir".

Par exemple, il y a eu près de 70 millions de posts sur Facebook et Instagram avec des étiquettes de vérification des faits ajoutées dans l'UE au cours des six derniers mois de 2023. Selon Meta, ces étiquettes sont assez efficaces, empêchant 95 % des personnes de cliquer sur le contenu.

Ensuite, une fois démystifié, le contenu ne peut plus être utilisé dans la publicité politique non plus. Les publicités devront également respecter toute une série de critères. Tout ce qui pourrait décourager les gens de voter, contenir des déclarations de victoire prématurées ou remettre en question la légitimité des élections, du processus électoral ou de ses résultats sera immédiatement interdit.

Les troupes de l'armée de vérification des faits

Une question évidente se pose : pourquoi faire confiance à Meta pour être impartial, surtout après que les dossiers Twitter ont montré que les entreprises de médias sociaux sont dans les poches de l'establishment gauchiste et de divers services de renseignement ? Mais à part cela, l'autre question est de savoir qui sont les 29 organisations "indépendantes" sélectionnées pour surveiller notre démocratie, et quel est le pouvoir qui leur est réellement conféré ?

En examinant le réseau indépendant de vérification des faits de Meta, qui se compose de 90 organisations s'occupant de désinformation dans 60 langues à travers le monde, nous pouvons également voir les partenaires sélectionnés dans chaque pays européen.

En Europe, le partenaire le plus important, actif dans plus de la moitié des pays de l'UE, est la principale agence de presse du continent, l'AFP française (ainsi que la DPA dans tous les pays germanophones). À l'instar des autres fils de presse mondiaux, le géant des médias s'engage rarement dans des commentaires politiques, ce qui devrait le rendre idéal pour une modération impartiale. Sauf que ce n'est pas le cas. Le service Fact Check de l'AFP s'est vu attribuer par AllSides la note la plus élevée en matière de partialité gauchiste pour le choix des articles et des mots, et il a été noté qu'il vérifiait de manière disproportionnée les faits concernant les personnalités politiques de droite - sans parler des critiques qu'il a reçues par le passé pour la partialité gauchiste flagrante de sa photothèque très populaire.

Mais à part ces deux-là, Meta emploie une ou deux organisations locales dans presque tous les pays de l'UE. Il peut s'agir d'ONG professionnelles de vérification des faits, de sites d'information populaires et même de tabloïds, à condition - comme le prétend l'entreprise - qu'ils aient tous obtenu la certification mondiale IFCN (International Fact-Checking Network), censée garantir l'impartialité et la transparence.

Le label IFCN signifie toutefois le contraire pour ceux qui connaissent les rouages de la politique américaine. Le réseau est une subdivision de l'obscur Institut Poynter, dont le financement provient du fameux triumvirat de la gauche américaine : les géants de la technologie de la Silicon Valley, les courtiers en bourse philanthropes et le gouvernement démocrate des États-Unis lui-même. Les fondateurs initiaux de l'IFCN étaient également les suspects habituels : L'Open Society Foundations de Soros, la Bill & Melinda Gates Foundation, Google, Facebook, ainsi que la National Endowment for Democracy (Fondation nationale pour la démocratie), dirigée par le département d'État et connue pour son ingérence dans les affaires intérieures des nations souveraines. On ne peut pas être moins démocratique que cela.

En Allemagne, par exemple, le principal partenaire de Meta n'est autre que l'organisation de journalistes d'investigation Correctiv, à but non lucratif mais financée par le gouvernement, celle-là même qui a publié le fameux article sur le prétendu plan d'expulsion de la droite populiste AfD, donnant à la gauche d'importantes possibilités de mobilisation, pour ensuite faire marche arrière et admettre qu'elle avait inventé la majeure partie de l'affaire. Il s'est également avéré que le directeur de Correctiv avait des problèmes de fermeture.

En Allemagne, par exemple, le principal partenaire de Meta n'est autre que l'organisation de journalistes d'investigation Correctiv, à but non lucratif mais financée par le gouvernement, celle-là même qui a publié le fameux article sur le prétendu plan d'expulsion de la droite populiste AfD, donnant à la gauche d'importantes possibilités de mobilisation, pour ensuite faire marche arrière et admettre qu'elle avait inventé la majeure partie de l'affaire. Il s'est également avéré que le directeur du Correctiv avait des réunions à huis clos avec le chancelier Scholz lui-même quelques jours avant la publication de l'article, ce qui n'implique guère de "non-partisanerie".

Le site croate Faktograf a essuyé de vives critiques pendant la pandémie pour avoir signalé à Facebook des informations prétendument erronées sur le COVID afin qu'il les supprime, mais nombre de ces messages se sont avérés exacts par la suite. Il a été fondé et est toujours dirigé par le journaliste Petar Vidov, qui écrivait auparavant pour Index, l'un des plus grands sites d'information du pays, décrit comme ayant une "réputation d'organe de presse indépendant, libéral et fortement axé sur l'opposition" avec un "fort parti pris libéral".

Re : Baltica, qui couvre l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie, concentre son travail de démystification sur trois domaines principaux : La Russie, le changement climatique et les questions LGBT - il n'est pas difficile de deviner son orientation politique. Le site danois TjekDet semble assez neutre à première vue, mais il convient de mentionner qu'il appartient à l'hebdomadaire MandagMorgen, dont le public cible est constitué de décideurs du monde des affaires et de la politique, et dont la page d'accueil comporte à tout moment au moins un ou deux articles se plaignant du manque de diversité sur le lieu de travail.

Vous voyez ce que je veux dire. Il est également vrai que l'ensemble de l'industrie de la "vérification des faits" est par nature orientée à gauche et que Meta choisit généralement les plus grandes organisations disposant des ressources les plus importantes dans chaque pays. Mais le problème n'est pas le manque de vérificateurs de faits orientés à droite - tout "penchant" devrait être inacceptable lorsqu'il s'agit de la démocratie. Le problème est que ces organisations disposent des outils et du pouvoir de restreindre la visibilité des contenus, voire de les supprimer, et qu'elles sont même payées pour le faire. Techniquement, c'est Meta qui appuie sur le bouton, mais l'entreprise ne vérifie pas de manière indépendante chaque affirmation, en particulier lorsqu'il s'agit du contexte local.

La censure libérale déguisée en vérification des faits est beaucoup plus courante qu'on ne le pense - rappelez-vous encore une fois les dossiers Twitter - et il serait particulièrement naïf de penser qu'elle ne se produira pas pendant les élections européennes de 2024, qui pourraient représenter la plus grande percée depuis des décennies pour les forces conservatrices.

Cet article a été initialement publié sur The European Conservative.