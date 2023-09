"Les trafiquants d'éternité - L'ambition" d'Amélie de Bourbon Parme

S’il y a un mot qui n’aime que se pavaner dans la magnificence et le succès, c’est à l’ambition que l’on pense d’emblée et c’est celui qu’a choisi Amélie de Bourbon Parme comme titre de son tout dernier roman.

Le quinzième siècle fut pour l’Italie comme pour nombre de royaumes l’entourant une époque des plus rayonnantes. La Renaissance y est née et s’est poursuivie au seizième siècle permettant à des souverains européens d’affermir leur puissance et leurs talents. Alessandro Farnese en fait partie et cet aristocrate parviendra à devenir un diplomate sans égal, cardinal de haut rang qui sut garder une vie privée des plus remplies. A ses côtés, sa famille qui, de génération en génération, prit l’exemple des Médicis, des Orsini, des Borgia, des Este, ducs et princes promenant leurs possessions diverses en faisant tout pour les accroître. La vie des uns et des autres y résonne comme un permanent écho où succès et échecs se croisent dans un dédale d’espérances. Un livre grisant comme on en lit bien peu.