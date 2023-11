"Les sirènes de Bagdad" de Winoc, d'après le roman de Yasmina Khadra.

Winoc restitue avec talent et une forme de pudeur déjà soulignée, malgré la violence du sujet et du contexte de l'aventure, l'esprit du roman de Yasmina Khadra, emprunt d'une humanité aussi improbable que le contexte de l'histoire est violent. Il n'est pas ici question de juger un personnage que les circonstances vont pousser au Jihad. La valeur ajoutée de ce récit, avec la bande dessinée comme médium, est de découvrir sa sensibilité et la manipulation dont il est l'objet, dans un Irak heurté par "l'invasion " des forces de la coalition pour abattre Saddam Hussein, et qui s'ouvrira sur une période de chaos, également décrite sans langue de bois dans ce récit. La confrontation de la vie de ces "ruraux" des années 2000, avec le bouleversement et l'incompréhension de l'attitude brutale des forces d'occupation américaines, qui forgera volontés de vengeance, pourraient paraitre manichéens. Il me semble plus juste de dire que c'est un point de vue à considérer, dont cette longue bande dessinée (près de 100 pages), rend compte avec sensibilité.